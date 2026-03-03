El Museo de Zamora inicia el miércoles el ciclo de cine arqueológico

El Ciclo de Cine Arqueológico dará inicio el Museo de Zamora el miércoles día 4 de marzo.

Las proyecciones corresponden a los premios del XXV FICAB, Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa itinerante.

Primer trabajo

El público podrá ver, a las 19.30 horas, el documental "La ciudad olvidada de la dinastía Ming", producción franco-china dirigida por Stéphane Bégoin que obtuvo el pasado año el Gran Premio del Festival.

Sinopsis

El audiovisual redescubre el espléndido complejo imperial de Fengyang, mandado levantar durante el último tercio del siglo XIV por Zhu Yuanzhang, fundador de la dinastía Ming, y abandonado sin que llegase a tener uso.

Precedente de la Ciudad Prohibida de Pekín y aún mayor que esta, su construcción respondía a un ambicioso proyecto político, administrativo y simbólico que ha sido desvelado a través de una investigación documental y arqueológica apasionantes, según explican desde el centro asentado en La Horta.

Las proyecciones del ciclo se realizan en versión original, con subtítulos en español en caso de que el idioma sea extranjero, siendo libre la asistencia hasta completar el aforo del salón de actos del Palacio del Cordón en la plaza de Santa Lucía.

Programa

Miércoles, 4 de marzo/19:30 h. Gran Premio del Festival: "La ciudad olvidada de la dinastía Ming", Stéphane Bégoin. Francia / China. 2025. 91’. VOSE.

Miércoles, 11 de marzo/19:30 h. Premio EITB a la perspectiva de género: ” ”Off the archeological record”, Katia Calmet. España. 2024. 69’.

Miércoles, 18 de marzo/19:30 h. Premio Especial del Público: "El misterio de las cometas del desierto", Nathalie Laville. Francia. 2025. 54’. VOSE.

Miércoles, 25 de marzo/19:30 h.

Premio Arkeolan a la divulgación científica: ”Vitrum. La revolución del vidrio en Roma”, Marcello Adamo. Italia. 2025. 52’. VOSE.

Premio Sección Educativa: ”Arqueólogas en Guipúzcoa”, Aizpea Goenaga. España. 2023. 30’.