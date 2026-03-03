IU ve en una lanzadera desde A Gudiña a Zamora la solución "más sensata" para el AVE de Sanabria matutino

IU de Zamora ha centrado este martes su discurso de campaña en el tren y para ello ha traído a la ciudad al diputado del partido y del grupo Sumar Félix Alonso, que impulsó la moción aprobada en el Congreso de los Diputados sobre la mejora de los servicios ferroviarios en Sanabria.

Alonso ha desvelado que ha mantenido un encuentro con el presidente de Renfe y este le ha trasladado varias soluciones para cubrir el déficit que dejó la supresión del AVE de la mañana en Sanabria en ambos sentidos. Al respecto, ha asegurado que a él le parece la "más sensata" la que plantea habilitar un tren lanzadera entre Zamora y Sanabria, pero extendiendo su recorrido para que parta de A Gudiña y dé también servicio a esa localidad de la provincia de Orense que también se vio afectada por la supresión de paradas del AVE aplicada por Renfe el pasado mes de junio.

Sobre las posibilidades de que se cumplan las promesas de dar en breve una solución a la falta de una conexión matutina con los trenes AVE de la línea Madrid-Galicia que pasan de largo por la estación sanabresa, Félix Alonso afirmó que esa mejora de los servicios ferroviarios no es solamente un deseo, sino que también es "palabra de ministro", ha dicho en referencia lo manifestado por el titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente. Pero no solo eso, sino que el propio Alonso en la reunión que mantuvo con el presidente de Renfe le habla "de que buscaría unas modificaciones, sobre todo en el tema del convencional y buscando una solución concreta al tema de Alta Velocidad, que también es necesaria". A su juicio, son ambas medidas que "inmediatamente se pueden implantar".

Con ello se ha referido también a dar solución al problema de las paradas del AVE en Sanabria como a la habilitación de un segundo servicio ferroviario de la línea convencional que conecta Puebla de Sanabria con Valladolid a través de Zamora y Toro y que da servicio a pueblos de Sanabria, La Carballeda y Tierra de Alba. Esa nueva conexión era la medida más concreta recogida en la Proposición No de Ley (PNL) que finalmente aprobó la Cámara baja, que fue mucho más vaga en la solución que se adoptaría en lo referente a la Alta Velocidad. Al respecto, Félix Alonso ha justificado que no se concretara más a la transacción de la PNL por parte del PSOE para lograr su apoyo.

Abstención del PP y voto en contra de Vox

Por su parte, el portavoz de la plataforma por los servicios ferroviarios de Zamora e integrante como suplente de la candidatura de IU en las elecciones autonómicas del 15 de marzo, el edil Pablo Novo, ha recordado que la PNL del Congreso fue apoyada por todos los grupos excepto por el PP, que se abstuvo, y por Vox, que votó en contra.

Novo ha reclamado, entre otras mejoras ferroviarias, la reapertura del tren de la Vía de la Plata, que "no necesita más estudios de viabilidad, sino estudios técnicos, un proyecto técnico definido y un compromiso político".