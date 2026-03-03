La III Feria "Ferrero Hostelería" en Zamora, punto de encuentro estratégico para profesionales de hostelería y alimentación

Zamora acoge la III Feria Ferrero Hostelería, una cita profesional que se celebra en IFEZA y está dirigido exclusivamente a profesionales del sector. En esta edición se consolida como un punto de encuentro estratégico para la hostelería y alimentación.

El evento ferial abrió este lunes sus puertas con una respuesta que ha superado las previsiones de la organización. La cita reúne durante dos jornadas a proveedores, marcas y clientes en un espacio pensado para descubrir novedades, generar contactos y cerrar oportunidades de negocio.

III Feria "Ferrero Hostelería", en IFEZA. / Víctor Garrido

“Ha sido un éxito esta primera jornada”, resume Yolanda Ferrero al hacer balance del primer día. La afluencia fue constante desde el inicio y se tradujo en un alto ritmo de degustaciones y visitas a los stands. “Nos hemos quedado sin pulpo una hora antes de lo previsto”, explica y ha hecho hincapié en que la demanda “ha sido tres veces mayor que en la edición pasada”, pese a tratarse solo de la primera jornada.

La imagen del aparcamiento lleno fue otro de los indicadores del éxito. El ambiente profesional y la posibilidad de probar productos y conocer lanzamientos han sido algunos de los aspectos más valorados. “Los proveedores están encantados y los clientes han probado muchas novedades”.

III Feria "Ferrero Hostelería", en IFEZA. / Víctor Garrido

Uno de los focos de atención en la jornada inaugural ha sido la Master Class de Smash Burger impartida por Juanito Baker y organizada junto a Buraburger. La demostración en directo ha permitido descubrir técnicas para elaborar hamburguesas más jugosas y sabrosas, con cata de recetas y orientación para mejorar la oferta gastronómica y potenciar ventas en restauración. Aunque se registró algún problema puntual de megafonía, la organización asegura que quedará resuelto para la jornada de hoy.

III Feria "Ferrero Hostelería", en IFEZA. / Víctor Garrido

Este martes 3 de marzo, desde las 11:00 horas, los stands abrirán de nuevo con reposición completa de producto y nuevas degustaciones. A las 12:00 horas tendrá lugar la propuesta de Campofrío Health Care bajo el enfoque de “Humanismo Gastronómico”, una sesión centrada en el envejecimiento poblacional, la disfagia, la importancia de la hidratación y el papel de la alimentación en la prevención de patologías y la mejora de la calidad de vida. La ponencia incluirá además un taller gastronómico con ejemplos prácticos de menús adaptados al ámbito sociosanitario, aportando soluciones concretas para un sector en transformación.