La III Feria "Ferrero Hostelería" en Zamora, punto de encuentro estratégico para profesionales de hostelería y alimentación

Los stands abrirán de nuevo hoy, desde las 11 horas, con reposición completa de producto y nuevas degustaciones

III Feria &quot;Ferrero Hostelería&quot;, en IFEZA.

III Feria "Ferrero Hostelería", en IFEZA. / Víctor Garrido

Eva Ponte

Zamora acoge la III Feria Ferrero Hostelería, una cita profesional que se celebra en IFEZA y está dirigido exclusivamente a profesionales del sector. En esta edición se consolida como un punto de encuentro estratégico para la hostelería y alimentación.

El evento ferial abrió este lunes sus puertas con una respuesta que ha superado las previsiones de la organización. La cita reúne durante dos jornadas a proveedores, marcas y clientes en un espacio pensado para descubrir novedades, generar contactos y cerrar oportunidades de negocio.

III Feria &quot;Ferrero Hostelería&quot;, en IFEZA.

III Feria "Ferrero Hostelería", en IFEZA. / Víctor Garrido

“Ha sido un éxito esta primera jornada”, resume Yolanda Ferrero al hacer balance del primer día. La afluencia fue constante desde el inicio y se tradujo en un alto ritmo de degustaciones y visitas a los stands. “Nos hemos quedado sin pulpo una hora antes de lo previsto”, explica y ha hecho hincapié en que la demanda “ha sido tres veces mayor que en la edición pasada”, pese a tratarse solo de la primera jornada.

La imagen del aparcamiento lleno fue otro de los indicadores del éxito. El ambiente profesional y la posibilidad de probar productos y conocer lanzamientos han sido algunos de los aspectos más valorados. “Los proveedores están encantados y los clientes han probado muchas novedades”.

III Feria &quot;Ferrero Hostelería&quot;, en IFEZA.

III Feria "Ferrero Hostelería", en IFEZA. / Víctor Garrido

Uno de los focos de atención en la jornada inaugural ha sido la Master Class de Smash Burger impartida por Juanito Baker y organizada junto a Buraburger. La demostración en directo ha permitido descubrir técnicas para elaborar hamburguesas más jugosas y sabrosas, con cata de recetas y orientación para mejorar la oferta gastronómica y potenciar ventas en restauración. Aunque se registró algún problema puntual de megafonía, la organización asegura que quedará resuelto para la jornada de hoy.

III Feria &quot;Ferrero Hostelería&quot;, en IFEZA.

III Feria "Ferrero Hostelería", en IFEZA. / Víctor Garrido

Este martes 3 de marzo, desde las 11:00 horas, los stands abrirán de nuevo con reposición completa de producto y nuevas degustaciones. A las 12:00 horas tendrá lugar la propuesta de Campofrío Health Care bajo el enfoque de “Humanismo Gastronómico”, una sesión centrada en el envejecimiento poblacional, la disfagia, la importancia de la hidratación y el papel de la alimentación en la prevención de patologías y la mejora de la calidad de vida. La ponencia incluirá además un taller gastronómico con ejemplos prácticos de menús adaptados al ámbito sociosanitario, aportando soluciones concretas para un sector en transformación.

III Feria &quot;Ferrero Hostelería&quot;, en IFEZA.

III Feria "Ferrero Hostelería", en IFEZA. / Víctor Garrido

