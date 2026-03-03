De Hevia a Marwán pasando por el 8-M y la Semana Santa: Agenda semanal de los teatros en Zamora

En el Teatro Ramos Carrión, Hevia celebrará el 25 aniversario de la concesión del Platinum Europe Award, que se otorga a los artistas que han vendido más de un millón de discos en un año en Europa, por su disco "Tierra de Nadie".

El gaitero asturiano actuará el viernes día 6 de marzo a las 20.30 horas, con entradas a 35 euros, acompañado, entre otros, por la Banda As Portelas de Lubián o Alberto Jambrina y Pablo Madrid.

Nueva savia del folclore

El sábado, el grupo de Coros y Danzas Doña Urraca de Zamora celebrará la XIII edición de su festival infantil. Participarán el Grupo Folklórico Raíces Extremeñas de Aluche, el grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca y el colectivo anfitrión.

El festival comenzará el día 7 de marzo las 18.30 horas y las entradas pueden conseguirse por siete euros.

Compases de la Pasión

El domingo llegará la XI edición del Certamen de Bandas y Cornetas Francisco Carricajo, organizado por la asociación cultural Luz Penitente.

La cita comenzará simultáneamente en dos puntos, plaza de la Constitución y plaza de los Ciento, localizaciones desde donde, a las 17.00, partirán sendos desfiles que desembocarán en el liceo de titularidad de la Diputación de Zamora.

Las entradas cuestan 5 euros y pueden comprar en la web o en taquilla de martes a domingo, de 11.00 a 13 y de 17.30 a 20.00 horas.

Principal

El Teatro Principal de Zamora, inicia esta semana el Ciclo de Teatro del 8-M" con "Vendrán los alienígenas y tendrás tus ojos", donde María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática, escribe y dirige esta pieza que enlaza el teatro más íntimo y la ciencia ficción y que podrá disfrutarse el 5 de marzo a las 20.30 horas con entradas de 6 a 12 euros.

La función "Las amargas lágrimas de Petra Von Kant", el 6 de marzo a las 20.30 horas, ahonda en las relaciones de poder, la obsesión enfermiza y la necesidad tóxica de vernos aceptados en los ojos de los demás.

Música en la cercanía

El cantautor Marwán regresa a la ciudad dentro de una gira excepcional de aforo muy reducido, pensada como un encuentro íntimo e interactivo con el público.

El músico tocará en el liceo el sábado día 7 de marzo a las 21.00 horas. Los pases están a 25 euros y pueden o bien adquirirse en la web o en taquilla de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.