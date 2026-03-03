De Hevia a Marwán pasando por el 8-M y la Semana Santa: Agenda semanal de los teatros en Zamora
La música y el folclore en el Teatro Ramos Carrión y la interpretación, con el inicio del Ciclo de Teatro del 8-M, y música de autor el Teatro Principal protagonizan la agenda de los liceos de la capital zamoran
En el Teatro Ramos Carrión, Hevia celebrará el 25 aniversario de la concesión del Platinum Europe Award, que se otorga a los artistas que han vendido más de un millón de discos en un año en Europa, por su disco "Tierra de Nadie".
El gaitero asturiano actuará el viernes día 6 de marzo a las 20.30 horas, con entradas a 35 euros, acompañado, entre otros, por la Banda As Portelas de Lubián o Alberto Jambrina y Pablo Madrid.
Nueva savia del folclore
El sábado, el grupo de Coros y Danzas Doña Urraca de Zamora celebrará la XIII edición de su festival infantil. Participarán el Grupo Folklórico Raíces Extremeñas de Aluche, el grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca y el colectivo anfitrión.
El festival comenzará el día 7 de marzo las 18.30 horas y las entradas pueden conseguirse por siete euros.
Compases de la Pasión
El domingo llegará la XI edición del Certamen de Bandas y Cornetas Francisco Carricajo, organizado por la asociación cultural Luz Penitente.
La cita comenzará simultáneamente en dos puntos, plaza de la Constitución y plaza de los Ciento, localizaciones desde donde, a las 17.00, partirán sendos desfiles que desembocarán en el liceo de titularidad de la Diputación de Zamora.
Las entradas cuestan 5 euros y pueden comprar en la web o en taquilla de martes a domingo, de 11.00 a 13 y de 17.30 a 20.00 horas.
Principal
El Teatro Principal de Zamora, inicia esta semana el Ciclo de Teatro del 8-M" con "Vendrán los alienígenas y tendrás tus ojos", donde María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática, escribe y dirige esta pieza que enlaza el teatro más íntimo y la ciencia ficción y que podrá disfrutarse el 5 de marzo a las 20.30 horas con entradas de 6 a 12 euros.
La función "Las amargas lágrimas de Petra Von Kant", el 6 de marzo a las 20.30 horas, ahonda en las relaciones de poder, la obsesión enfermiza y la necesidad tóxica de vernos aceptados en los ojos de los demás.
Música en la cercanía
El cantautor Marwán regresa a la ciudad dentro de una gira excepcional de aforo muy reducido, pensada como un encuentro íntimo e interactivo con el público.
El músico tocará en el liceo el sábado día 7 de marzo a las 21.00 horas. Los pases están a 25 euros y pueden o bien adquirirse en la web o en taquilla de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.
