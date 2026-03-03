Literatura
"Haikus de la culebra, de la ballena y del gorrión": el nuevo poemario del zamorano Julio Marinas explora la naturaleza
Una recopilación de poemas breves inspirados en la naturaleza y siguiendo el estilo japonés adaptado a la literatura española
Julio Marinas publica "Haikus de la culebra, de la ballena y del gorrión", una colección de poemas breves que tienen por tema la observación y la reflexión sobre la naturaleza, conforme al modelo poético japonés que lleva más de un siglo adaptado a la literatura en español.
El poemario, que ve la luz en la editorial Los Papeles de Brighton, está prologado por Juan Luis Calbarro, quien afirma que "los haikus de Marinas presentan un grado de canonicidad que no es adhesión artificial a la norma, sino profunda integración de un modelo poético que, por añadidura, ha encajado a la perfección en su personal enfoque de su relación con la naturaleza como poeta y como hombre".
Trayectoria
Julio Marinas nació en Zamora en 1964. Es autor de los poemarios "Trébol" en colaboración con Juan Luis Calbarro; "Criaturas de sexo", galardonado con el XI Premio Cálamo de poesía erótica; "Poesía incompleta (1994-2012)"; "Aquascente", junto a Benito Pascual y "Búsqueda de natura".
Su escritura ha aparecido en antologías y libros colectivos como "Poeti Europei", "La Alquitara Poética", "Palabras como velas encendidas. Voces por los derechos humanos" o "Palabras para Ashraf".
También ha colaborado con frecuencia en revistas literarias como "Cuadernos del Matemático" o "Gesto".
