La Feria del Stock de Zamora reúne en Ifeza a 25 comercios y 8 concesionarios de coches

La Feria del Stock (Feria de Oportunidades y Feria del Vehículo de Ocasión) llega este fin de semana en Ifeza a su 19 edición en un buen momento, debido al creciente interés de comerciantes y público por liquidar las existencias de la temporada que se cierra y conseguir precios económicos.

La Feria se celebra los días 7 y 8 de marzo, es decir, el sábado y domingo, de 11.00 a 21.00 horas en Ifeza, con presencia de 25 comercios sobre todo de Zamora pero también de otros puntos de la provincia, como Benavente y Toro y ocho concesionarios de automóviles.

Habrá autobuses gratis para acercarse hasta Ifeza (salen de la zona de La Marina, al lado de la Junta) y regresar y además se han arbitrado otros atractivos, como el sorteo de 25 vales de compra de 50 euros para gastar en la propia feria, hinchables para los niños y un bar donde tomar algo. En la Feria participan comerciantes de prácticamente todos los sectores, como textil, calzado, regalo o complementos, entre otros, en una oferta que se ha ampliado desde los 19 de la edición anterior.

Todos estos datos los han desgranado el presidente de la Asociación de Empresarios de Comercio, Azeco, Ruperto Prieto, el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández y el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, durante la presentación de la Feria.

Prieto destacó la oportunidad de la feria tanto para comerciantes como para clientes, lo que ha hecho del certamen de Zamora uno de los más longevos de este tipo en la comunidad.

David Gago se remontó a la historia cuando hace 550 años los Reyes Católicos otorgaron a Zamora la Feria del Botiguero y la tradición del "domingo del baratillo", antecedente de lo que puede ser ahora la Feria del Stock. Señaló que el comercio debe ser una de las piedras angulares de la ciudad y animó a seguir la labor de promoción con las iniciativas que llevan a cabo tanto los empresarios como las administraciones. "El comercio es el centro de la vida en Zamora", indicó.

El diputado Emilio Fernández alabó también la iniciativa del desarrollo de la Feria, consciente de que supone también un esfuerzo grande tanto para la organización por parte de Azeco como para los propios participantes, ya que su presencia requiere una inversión logística y de tiempo importante.