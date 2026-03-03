La Feria del Stock de Zamora reúne en Ifeza a 25 comercios y 8 concesionarios de coches
Se sortearán 25 vales de 50 euros, habrá hinchables infantiles, bar y transporte desde la capital
La Feria del Stock (Feria de Oportunidades y Feria del Vehículo de Ocasión) llega este fin de semana en Ifeza a su 19 edición en un buen momento, debido al creciente interés de comerciantes y público por liquidar las existencias de la temporada que se cierra y conseguir precios económicos.
La Feria se celebra los días 7 y 8 de marzo, es decir, el sábado y domingo, de 11.00 a 21.00 horas en Ifeza, con presencia de 25 comercios sobre todo de Zamora pero también de otros puntos de la provincia, como Benavente y Toro y ocho concesionarios de automóviles.
Habrá autobuses gratis para acercarse hasta Ifeza (salen de la zona de La Marina, al lado de la Junta) y regresar y además se han arbitrado otros atractivos, como el sorteo de 25 vales de compra de 50 euros para gastar en la propia feria, hinchables para los niños y un bar donde tomar algo. En la Feria participan comerciantes de prácticamente todos los sectores, como textil, calzado, regalo o complementos, entre otros, en una oferta que se ha ampliado desde los 19 de la edición anterior.
Todos estos datos los han desgranado el presidente de la Asociación de Empresarios de Comercio, Azeco, Ruperto Prieto, el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández y el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, durante la presentación de la Feria.
Prieto destacó la oportunidad de la feria tanto para comerciantes como para clientes, lo que ha hecho del certamen de Zamora uno de los más longevos de este tipo en la comunidad.
David Gago se remontó a la historia cuando hace 550 años los Reyes Católicos otorgaron a Zamora la Feria del Botiguero y la tradición del "domingo del baratillo", antecedente de lo que puede ser ahora la Feria del Stock. Señaló que el comercio debe ser una de las piedras angulares de la ciudad y animó a seguir la labor de promoción con las iniciativas que llevan a cabo tanto los empresarios como las administraciones. "El comercio es el centro de la vida en Zamora", indicó.
El diputado Emilio Fernández alabó también la iniciativa del desarrollo de la Feria, consciente de que supone también un esfuerzo grande tanto para la organización por parte de Azeco como para los propios participantes, ya que su presencia requiere una inversión logística y de tiempo importante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras
- Un conflicto de licencias deja a un pueblo de Zamora sin su único bar tras 25 años abierto
- Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
- Ya hay fecha y localidad para celebrar el Día de la Provincia de Zamora 2026
- La propuesta salomónica de Guarido para el futuro de la residencia de Los Tres Árboles y su firma en la campaña sindical
- Las raíces zamoranas de Santiago Abascal: 'Uno de mis bisabuelos nació en Zamora
- Enzo, el zamorano de 5 años con una enfermedad ultrarrara que padece una persona cada dos millones: así es su día a día
- El Ayuntamiento de Zamora arranca el contador y estima el plazo de paralización de las obras del Mercado de Abastos