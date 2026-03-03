Un derrame de material corrosivo en el centro de transportes de Zamora moviliza a los medios de emergencias

Un derrame de material corrosivo que se ha producido este martes por la mañana en el centro de transportes de Zamora ha movilizado numerosos medios de emergencias y ha obligado a aplicar el protocolo establecido para estos casos con el fin de evitar daños mayores.

El derrame se ha producido sobre las ocho de la mañana y ha movilizado a doce bomberos del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Zamora que se han desplazado al lugar cuanto a cuatro vehículos de trabajo del Cuerpo de Bomberos de Zamora.

Los primeros datos apuntaban a que se trataba de un líquido "muy corrosivo" y en esos casos se aplica un protocolo que incluye trabajar con un traje de protección de nivel tres ante su peligrosidad. Sin embargo, posteriormente se confirmó que la catalogación del líquido derramado era de "corrosivo" y no "muy corrosivo". Por ello, al no ser de los derrames de máximo peligro, se rebajó la protección a nivel dos, según ha informado el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

En total, se han derramado unos quince litros de ese producto fitosanitario corrosivo, que ha tenido que ser tratado y neutralizado con seprolita, un mineral absorberte.

En el acordonamiento de la zona y la actuación de emergencia, junto a los bomberos del Ayuntamiento de Zamora, han participado igualmente agentes de la Policía Municipal de Zamora, y se dio aviso igualmente a la Guardia Civil para que diera su apoyo en la intervención.

Afortunadamente, el suceso concluyó con la retirada del material corrosivo sin que en principio se hayan registrado heridos ni daños mayores.