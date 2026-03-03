Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora

Tras un lunes negro en la provincia marcado por tres accidentes con una fallecida y dos heridos, respectivamente, el martes arranca con otro herido

Calle Hermanos Pinzón, en Los Bloques, donde ha ocurrido el atropello este 3 de marzo de 2026 en Zamora.

Calle Hermanos Pinzón, en Los Bloques, donde ha ocurrido el atropello este 3 de marzo de 2026 en Zamora. / Google Maps

T. S.

Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital. Después de un lunes negro en la provincia con el fallecimiento de una mujer de 76 años tras ser atropellada en Mayalde, este martes se ha registrado un nuevo suceso a la altura del número 3 de la calle Hermanos Pinzón de Zamora capital que se ha saldado con un herido de 60 años.

Todo ha ocurrido cerca de las 10 de la mañana, cuando un turismo ha atropellado a un varón de unos 60 años al dar marcha atrás. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Municipal y Nacional así como una ambulancia del Sacyl.

