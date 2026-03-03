Carmen Fúnez, vicesecretaria nacional, alerta sobre el "sanchismo" y defiende la gestión del PP en Castilla y León

"Para el Partido Popular es una prioridad trabajar al lado de los enfermos de Alzheimer y sus familias". Este mensaj, de la cabeza de lista del Partido Popular por Zamora, Leticia García, es una de las propuestas del partido de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo. "Hay que recordar que el deterioro cognitivo es una enfermedad que afecta de forma muy importante en nuestra comunidad autónoma y de forma especial en una provincia como la de Zamora, donde existe un nivel de envejecimiento poblacional tan importante. Además, es importante recordar que más del 40% de las dependencias reconocidas en Castilla y León están relacionadas con el deterioro cognitivo. Para el Partido Popular es fundamental trabajar en las personas que conviven con esta enfermedad, así como, con sus familiares", anuncia.

Los candidatos del Partido Popular de Zamora a las Cortes, encabezados por Leticia García Sánchez, visitan el Centro Ciudad Jardín de la Asociación de Familiares de Alzheimer / Víctor Garrido

Desde el Partido Popular han comunicado que uno de los temas principales de su programa electoral es "aplicar medidas para apoyar a estas personas desde el punto de vista de la detección precoz, que es fundamental dentro del Alzheimer. Poder ver los primeros indicios y síntomas nos parece muy importante, y por eso aportamos para el futuro soluciones que pasan por nuevas tecnologías, como la aplicación de la inteligencia artificialpara detectar de forma temprana la sintomatología", explica García.

Los populares dicen "ser conscientes de lo importante que es para las personas permanecer el máximo tiempo posible en casa, por ello, nuestro programa contempla medidas dirigidas a ayudarles a quedarse en el entorno de su hogar. Para nosotros ese pilar fundamental, que son las familias, también tiene cabida en nuestro programa electoral y vamos a seguir reforzándolo", sentencia.

Además, la cabeza de lista no ha querido dejar pasar el momento de recordar que "Zamora es una provincia comprometida con el avance y la innovación en la tecnología de los cuidados, una apuesta que ha hecho el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco por la tecnología en los cuidados con sistemas como la telemonitorización para ayudar a las personas enfermas", añade la popular.

El sanchismo

"Hay que parar al sanchismo en Castilla y León y no permitir que la inestabilidad, la corrupción y la mentira que rodean a Sánchez allá por donde pisa lleguen a esta comunidad autónoma". Así de contundente ha sido Carmen Fúnez tras las declaraciones de Leticia García durante la visita al Centro Ciudad Jardín de la Asociación de Familiares de Alzheimer. La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social, ha aprovechado su visita a la ciudad no solo para apoyar la candidatura de su compañera, sino para avisar de la importancia de esta campaña electoral.

"Castilla y León es la comunidad autónoma donde los ciudadanos más valoran el sistema nacional de salud desde el punto de vista de la dependencia y de las políticas sociales. Por ello vamos a apoyar el ámbito social y sanitario, y es que, Castilla y León es un auténtico referente en ambos sentidos", señala Fúnez.

Para la popular, se trata de un proyecto "que quiere impulsar Alberto Núñez Feijóo a la vista de que el Gobierno de España no lo está haciendo", explica. "Piensen que ahora mismo en España hay más de 1 millón de personas afectadas y diagnosticadas por algún tipo de demencia, y eso supone que no solo le cambia la vida a estas personas, sino que también se la transforma a sus familiares. Hablamos de casi 5 millones de españoles que se dedican a cuidar de sus familiares. Una medida inexistente desde el Gobierno de España, donde el plan contra el Alzheimer lleva parado, cumplido y caducado desde el 2023", explica.

"Castilla y León se está jugando tener un gobierno que cumple por la vía de los hechos y, sobre todo, con un gobierno estable. La estabilidad es fundamental, solo tenemos que mirar al gobierno de España para ver que no se avanza, que no hay presupuestos y que eso está poniendo en riesgo los servicios públicos. Si miramos al Gobierno de España, vemos a un gobierno que ha puesto en riesgo el sistema ferroviario, donde, por desgracia, han fallecido 46 personas hace unas semanas. Por no cuidar, por no mantener, por no invertir en nuestro sistema ferroviario. La red de carreteras está en riesgo porque tampoco se mantiene, tampoco se cuida. El sistema sanitario, los médicos están en huelga. Ese es en definitiva el sanchismo", sentencia Fúnez.