Alumnas de un Instituto de Zamora se imponen en la Olimpiada de Geología

Alumnas del Instituto Poeta Claudio Rodríguez de Zamora se han impuesto en la fase territorial de la Olimpiada de Geología, por delante de estudiantes del instituto González Allende de Toro y del instituto Aliste de Alcañices que han completado el podio de la actual edición de esa competición.

Este año, en la olimpiada celebrada el pasado fin de semana participaron más de 70 alumnos de seis centros de Educación Secundaria de la provincia, los tres clasificados en las tres primeras posiciones y el Pardo Tavera de Toro, el Claudio Moyano de Zamora y el María de Molina, también de la capital zamorana.

Los equipos de cada centro debieron contestar a dos pruebas escritas para evaluar conocimientos en Geología y Ciencias de la Tierra y posteriormente asistieron a una visita guiada a la Escuela Politécnica Superior de Zamora, donde pudieron descubrir las aplicaciones de la Geología, una ciencia presente en diversas asignaturas de los distintos grados universitarios del campus.

En esta ocasión, los galardones recayeron en las jóvenes alumnas Carla Rodríguez y Laura Palacios del IES Poeta Claudio Rodríguez, preparadas por su profesor Eugenio Cordero. Este equipo representará a la provincia de Zamora en la Fase Nacional de la Olimpiada Española de Geología que se celebrará el próximo 21 de marzo en Vigo.

Uno de los equipos distinguidos en la fase provincial de la Olimpiada de Geología. / Cedida

En segundo lugar, quedó el equipo compuesto por Raúl Pereira y Michaela B. García del IES González Allende de Toro, que tuvo como profesores responsables a Javier Mena y Lucía Barrio. Ese equipo logró además el Premio Cuarto de ESO. En tercer lugar, en la clasificación general quedó el equipo formado por Lucía Fernández y Daniel Vega del IES Aliste de Alcañices, apadrinadas por la profesora Patricia Ramos.

Las estudiantes zamoranas ganadoras lucharán por clasificarse para la final y acceder a la fase internacional, que se celebrará en Turín (Italia) el próximo mes de agosto.

Este evento está promovido, a nivel nacional, por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (Aepect) y la Sociedad Geológica de España (SGE).

En el distrito de la Universidad de Salamanca se realiza de forma simultánea en las tres provincias, Ávila, Salamanca y Zamora, y lo organiza el Departamento de Geología. La organización y coordinación de la fase territorial en Zamora corrió a cargo de la profesora del Departamento de Geología Ana Simón.