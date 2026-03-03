El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: "80 años de historias compartidas"

"Nos vamos con el corazón lleno de recuerdos y, sobre todo, de gratitud". Con estas últimas palabras se despide de los zamoranos los míticos Almacenes Victoria, todo un referente comercial en la ciudad. Lo hace por jubilación después de 80 años "de historias compartidas, de manos que se estrechan y de amigos que guardaremos para siempre".

Con la bajada de trapa de estos almacenes se cierra también un capítulo de la historia de este comercio zamorano con nombre de mujer en honor a su fundadora, Victoria Chillón, que junto a su hijo Ángel Antón abrieron el establecimiento un 11 de junio de 1946 después de montar un puesto de telas en el Mercado de Abastos tras quedarse viuda después de que su marido, secretario de la Casa del Pueblo, fuera asesinado durante la Guerra Civil.

Después de tres generaciones y ocho décadas, Almacenes Victoria pasa a formar parte del elenco de comercios míticos que forman parte de la historia de Zamora.

Premios y reconocimientos

La segunda generación del establecimiento comercial encabezada por Ángel Antón recibió un reconocimiento en 2009 tras una vida consagrada al comercio textil, que por entonces estaba en manos de su hijo tras su jubilación y que, a su vez, se jubila ahora. Fue el Ministerio de Trabajo quien le concedió la Medalla de Oro al Trabajo.

El almacén, en los años 60 en su actual ubicación, San Torcuato. / Fototeca Benito Pellitero

Cinco años antes, en 2004, la firma también fue galardonada por la Cámara de Comercio de Zamora con el premio a la Dedicación Empresarial.