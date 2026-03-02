Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacas sueltas en pueblos de SanabriaElecciones Castilla y León: mapa de la abstención en ZamoraUna escritora zamorana con parálisis cerebralReunión de los capitanes del Zamora CFLa Opinión de Aliste
instagramlinkedin

Urban Sketchers Zamora: un año de éxito de los artistas que retratan lo mejor de la ciudad

Los integrantes del colectivo artístico celebran su primer aniversario con un encuentro creativo en el Palacio de la Encarnación

Los participantes en la jornada en la que se cumple un año.

Los participantes en la jornada en la que se cumple un año. / Cedida

B. Blanco García

B. Blanco García

"Ha sido un primer año estupendo, en el que cada vez se ha animado más gente", agradecía Mercedes Rodríguez, una de las promotoras de Urban Sketchers Zamora, a todos aquellos que forman parte de este colectivo a los que les une su afición por la pintura y que se reúnen una vez al mes desde marzo del pasado año.

Zamora. Primer aniversario del movimiento Urban Sketchers Zamora

Primer aniversario del movimiento Urban Sketchers Zamora / Alba Prieto

La inspiración para sus obras —a lápiz, carboncillo, tinta o acuarela, entre otros— la han encontrado en rincones de lugares como el Museo Pedagógico o los jardines del Castillo, los Pelambres o las ferias de alfarería y del libro.

Puertas siempre abiertas

Así que hay un especial agradecimiento de la organización por la gran acogida que siempre han tenido, abriéndoseles las puertas en todos los lugares para que pudieran pasar una agradable mañana haciendo lo que más les gusta.

Noticias relacionadas y más

Primer aniversario del movimiento Urban Sketchers Zamora

Primer aniversario del movimiento Urban Sketchers Zamora / Alba Prieto

"Además, cada vez vienen más niños", apunta. Una forma diferentes de pasar entre amigos un domingo al mes y con muchos lugares todavía por descubrir y dibujar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras
  2. Un conflicto de licencias deja a un pueblo de Zamora sin su único bar tras 25 años abierto
  3. Inquietud de los militares por la plantilla del cuartel de Monte la Reina en Toro (Zamora)
  4. Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
  5. Ya hay fecha y localidad para celebrar el Día de la Provincia de Zamora 2026
  6. Escape de gas en Zamora: cortada al tráfico una céntrica calle de la ciudad
  7. La propuesta salomónica de Guarido para el futuro de la residencia de Los Tres Árboles y su firma en la campaña sindical
  8. Las raíces zamoranas de Santiago Abascal: 'Uno de mis bisabuelos nació en Zamora

¿Para qué están recogiendo firmas en el barrio de Los Bloques de Zamora?

¿Para qué están recogiendo firmas en el barrio de Los Bloques de Zamora?

Herido un motorista de 77 años en Zamora capital: esto es lo que ha pasado en la calle Ferrocarril

Herido un motorista de 77 años en Zamora capital: esto es lo que ha pasado en la calle Ferrocarril

Urban Sketchers Zamora: un año de éxito de los artistas que retratan lo mejor de la ciudad

Urban Sketchers Zamora: un año de éxito de los artistas que retratan lo mejor de la ciudad

María Dolores Salvador, profesora de Ingeniería: "Hay materiales que permiten medir señales del cerebro"

La realidad virtual y los robots sociales: nuevas tecnologías transforman la atención en residencias de Zamora

La realidad virtual y los robots sociales: nuevas tecnologías transforman la atención en residencias de Zamora

Los productores ecológicos de Zamora quieren más clientes locales: "No solo es salud, es apoyar que la gente se quede a vivir aquí"

Los productores ecológicos de Zamora quieren más clientes locales: "No solo es salud, es apoyar que la gente se quede a vivir aquí"

Carlos Martínez y la fórmula "de los 30 minutos" contra el éxodo rural que desgrana en Zamora

Patxi López invita en Zamora a votar al PSOE para salir de "40 años de apatía y declive"

Patxi López invita en Zamora a votar al PSOE para salir de "40 años de apatía y declive"
Tracking Pixel Contents