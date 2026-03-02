Urban Sketchers Zamora: un año de éxito de los artistas que retratan lo mejor de la ciudad

"Ha sido un primer año estupendo, en el que cada vez se ha animado más gente", agradecía Mercedes Rodríguez, una de las promotoras de Urban Sketchers Zamora, a todos aquellos que forman parte de este colectivo a los que les une su afición por la pintura y que se reúnen una vez al mes desde marzo del pasado año.

Primer aniversario del movimiento Urban Sketchers Zamora / Alba Prieto

La inspiración para sus obras —a lápiz, carboncillo, tinta o acuarela, entre otros— la han encontrado en rincones de lugares como el Museo Pedagógico o los jardines del Castillo, los Pelambres o las ferias de alfarería y del libro.

Puertas siempre abiertas

Así que hay un especial agradecimiento de la organización por la gran acogida que siempre han tenido, abriéndoseles las puertas en todos los lugares para que pudieran pasar una agradable mañana haciendo lo que más les gusta.

Primer aniversario del movimiento Urban Sketchers Zamora / Alba Prieto

"Además, cada vez vienen más niños", apunta. Una forma diferentes de pasar entre amigos un domingo al mes y con muchos lugares todavía por descubrir y dibujar.