UGT: "El problema de este país no es la discrepancia en la opinión, sino la falta de voluntad para llegar al acuerdo"

"Si alguien piensa echar el acuerdo marco para atrás ya aviso que ya saben dónde nos van a encontrar. En la calle, y precisamente no con demasiada amistad". Con estas palabras, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, avisa de la repercusión que tendría la suspensión del Acuerdo marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía aprobado en noviembre de 2025 en el caso de que hubiera un cambio de Gobierno.

UGT exige a las administraciones de Zamora y Castilla y León preservar los servicios públicos y a sus empleados. / Víctor Garrido

"El rotativo del boletín oficial del Estado es quién manda. Ahora bien, a la Comisión Ejecutiva Federal y al Consejo Federal, nos cuesta mucho trabajo pensar que alguien que ha dado el visto bueno, no solo a las subidas salariales, sino que además no ha tenido una sola reticencia ni en público ni en privado del contenido del acuerdo, pueda tirar para atrás algo tan importante como son los derechos de los trabajadores de lo público", explica Araque. Además, añade creer que "sería echarnos piedras sobre nuestro propio tejado por parte de quien tuviese la tentación de echar abajo un acuerdo firmado entre el Gobierno y el sindicato".

Para la secretaria general de UGT Servicios Públicos, "estamos en un momento muy complejo. No solamente como país, sino también para los servicios públicos". Según Araque, "para poder hablar del futuro de los servicios públicos antes hay que hablar del futuro de los empleados públicos". El motivo, detrás de esta teoría, reside, según la secretaria general, en que para UGT "nunca, en la historia de ningún país, se ha construido nada que merezca la pena si no ha sido desde el consenso, el entendimiento, los pactos y los compromisos, pero sobre todo, no ha habido nunca una cohesión social y un progreso que se haya construido sin tener unos empleados públicos bien protegidos y dotados".

"Estamos en un momento de polarización donde este acuerdo ha venido como agua de mayo. El peor de los problemas que tiene este país, no es la discrepancia en la opinión", explica. "A un país, a una provincia, a una comunidad autónoma la hace crecer la discrepancia y la diferencia de opiniones. El mayor problema es que no se tiene la voluntad ni se quiere tener la voluntad de llegar al acuerdo. El haber llegado a un acuerdo como el acuerdo marco es todo un hito hoy por hoy en este país", sentencia.

Desde UGT reivindican "a las administraciones de Zamora y a la Junta de Castilla y León que sean administración competentes y de altura. Que miren y preserven los servicios públicos y a cada uno de los empleados públicos de nuestro de nuestra provincia y de la comunidad de Castilla y León. Porque hablamos de que cada día tenemos menos población en comunidades autónomas como Castilla y León, pero, ¿quién pensamos que puede atraer la población a una comunidad autónoma como esta?", pregunta.

Noticias relacionadas

"Los servicios y los empleados públicos, ni más ni menos", sentencia.