Tres propuestas musicales en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

Gaitas asturianas, danzas tradicionales y los sonidos de las cornetas y los tambores de la Semana Santa centran las tres propuestas del Teatro Ramos Carrión para esta semana.

Hevia se viste de gala para celebrar el 25 aniversario de la concesión del Platinum Europe Award, distinción que se otorga a los artistas que han vendido más de un millón de discos en un año en Europa, por su mítico disco “Tierra de Nadie”.

El gaitero asturiano, que revolucionó la música celta con la gaita electrónica, presenta el viernes día 6 de marzo a las 20.30 horas, un vibrante concierto con su potente banda, donde repasa los éxitos que ya forman parte del folk internacional. Las entradas tienen un precio de 35 euros.

Festival

El sábado, el grupo de Coros y Danzas Doña Urraca de Zamora celebra la XIII edición de su festival infantil.

Cartel anunciador del Festival Infantil de Doña Urraca. / Cedida

En esta ocasión participarán el Grupo Folklórico Raíces Extremeñas de Aluche de Madrid, el grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca en Murcia y el grupo de Coros y Danzas Doña Urraca.

El festival comenzará el día 7 de marzo las 18.30 horas y las entradas pueden conseguirse por siete euros.

Sones de la Pasión

El Teatro Ramos Carrión concluirá la semana con una de las actividades curesmales con más predicamento en la ciudad. La undécima edición del Certamen de Bandas y Cornetas Francisco Carricajo, organizado por la asociación cultural Luz Penitente, contará con la Banda de la Cofradía Penitencial Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, de Medina del Campo, y a la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella de Salamanca, mientras que la representación zamorana recae en las bandas Jesús Nazareno de Villaralbo, Clarines y Tambores de la Tercera Caída y Ciudad de Zamora.

La cita comenzará simultáneamente en dos puntos, plaza de la Constitución y plaza de los Ciento, localizaciones desde donde, a las 17.00, partirán sendos desfiles que desembocarán en el liceo de titularidad de la Diputación de Zamora. En el Ramos, a las 18.00 horas, cada banda hará gala de su talento en el escenario y el acto finalizará con un nuevo desfile, que saldrá desde la entrada lateral del propio teatro.

Las entradas están disponibles por un precio de cinco euros.

Localidades

Las localidades para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en la web del Ramos Carrión.