El tiempo en Zamora del 2 al 8 de marzo: semana de contrastes
Del sol y temperaturas primaverales al regreso de la lluvia en la recta final
Zamora arranca una semana de contrastes ya que, si bien comienza con sol y temperaturas primaverales, terminará con precipitaciones y mínimas que caen de nuevo hasta el umbral de los 0 grados.
Este lunes la capital disfrutará de intervalos nubosos pero sin lluvia, con máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 4. La situación será similar el martes, jornada marcada por el sol y un ambiente muy suave, con valores entre 6 y 17 grados y solamente un 5% de probabilidad de lluvia.
El miércoles mantendrá la línea de estabilidad, aunque aumentará ligeramente la nubosidad por la tarde. Aun así, no se esperan precipitaciones y Zamora registrará temperaturas que oscilarán entre los 5 y 18 grados, las más altas de la semana.
Cambios a partir del jueves
El tiempo cambiará a partir del jueves, cuando llega un episodio de inestabilidad que dejará lluvias prácticamente aseguradas: la AEMET eleva la probabilidad hasta un 95%, con máximas de 16 grados y mínimas de 4.
El empeoramiento continuará el viernes, con un 90% de probabilidad de precipitaciones, y seguirá durante el sábado (80%) y el domingo (70%). Las temperaturas seguirán siendo suaves para la época, entre los 2 y 16 grados, pero la lluvia será protagonista durante todo el fin de semana.
A pesar de que el sol puede llegar a engañar, no dejes muy lejos el paraguas. Será imprescidible para encarar la recta final de la semana.
