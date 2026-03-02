¿Quién será el nuevo gestor del merendero de Los Tres Árboles de Zamora? El Ayuntamiento lo saca de nuevo a licitación y baja su precio más de 2.500 euros anuales

El Ayuntamiento de Zamora ha informado de que acaba de sacar a licitación la explotación y el mantenimiento del bar-merendero del paseo de Los Tres Árboles situado en las inmediaciones del viaducto del mismo nombre. El nuevo procedimiento administrativo para buscar algún hostelero que explote el bar se lleva a cabo después de que en marzo del año pasado el Consistorio abriera otro proceso de licitación que quedó desierto. En esta ocasión el canon establecido anualmente como precio inicial sobre el que los licitadores deberán ofrecer ofertas al alza supone una rebaja de más de 2.500 euros respecto a la anterior licitación.

El Boletín Oficial de la Provincia de Zamora publica este lunes el anuncio por el que se inicia el proceso para la concesión administrativa para la explotación y mantenimiento del negocio hostelero situado junto al río, en las inmediaciones de un estanque y un parque infantil.

La duración de esta concesión se establece en un plazo inicial de diez años, prorrogables de forma expresa por otros diez años más, en periodos sucesivos de cinco años cada uno de ellos.

Precio y plazo

La forma de selección será la subasta, atendiendo como único criterio de selección, el del precio ofertado. El tipo de licitación mínimo se fija en la cantidad de 7.765,56 euros, IVA excluido, por cada uno de los años de duración de la concesión. Las ofertas se formularán por el tipo de licitación o al alza, siendo excluidas aquellas que no expresen la cifra concreta por la que se formula la correspondiente proposición, las que no se ajusten al modelo de proposición establecido en la cláusula octava del presente pliego, o las que sean inferiores al tipo de licitación fijado, según figura en las bases.

Las proposiciones se podrán presentar en el plazo de 30 días contados a partir de mañana, el siguiente de la publicación del anuncio de licitación en el BOP de Zamora.

Los solicitantes deberán acreditar la solvencia, tanto económico-financiera como técnica, por los medios establecidos en el pliego de cláusulas. Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal.

Características

El bar-merendero de Los Tres Árboles es edificación de una sola planta, construida en madera de pino de Soria, ocupando una superficie total construida de 81 metros cuadrados que en el exterior cuenta además con un porche de 105 metros cuadrados.

Forma parte también de la concesión una zona de 150 metros cuadrados de superficie existente en el exterior y situada frente al edificio del bar-merendero, que está destinada a terraza de verano, según figura en las cláusulas de la concesión.