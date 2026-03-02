¿Para qué están recogiendo firmas en el barrio de Los Bloques de Zamora?

La Asociación de Vecinos de Los Bloques de Zamora emprende hoy una recogida de firmas en el barrio y en otras zonas de la ciudad para reclamar al Ayuntamiento la construcción de una rotonda en la intersección de la carretera de la Aldehuela con la Bajada de la Barriada de Asturias, un acceso que consideran “necesario no solo para el barrio, sino para toda la ciudad”.

La asociación alega "recorridos innecesarios" así como la mejora del acceso de los zamoranos al hospital, al Campus Viriato, al CEI o a distintos puntos de Los Bloques. Los vecinos recuerdan que, quienes llegan desde la margen izquierda del Duero, la zona de La Horta o pueblos cercanos se ven obligados a realizar un desvío de más de dos kilómetros hasta Ifeza para poder incorporarse a la barriada, algo que califican de “sinsentido”.

Desde la asociación denuncian la “discriminación” de los barrios respecto a la zona centro después de "más de cuatro años solicitando esta rotonda sin que haya avances reales a pesar de haber sido mencionada en distintas campañas electorales". Y es que "cuando gobiernan, se les olvida", lamentan, a la vez que recuerdan que la petición no procede únicamente de Los Bloques, sino también de vecinos de otros barrios, pueblos e incluso zamoranos que residen fuera.

ATLAS

Más acciones

Los representantes vecinales anuncian que, además de la recogida de firmas en toda la ciudad, emprenderán otras acciones para visibilizar la demanda, convencidos de que el equipo de Gobierno “solo actúa cuando hay presión mediática o en la calle”.

También ponen el foco en el presupuesto municipal: “Dinero hay, hay superávit y no hay deuda. El dinero de nuestros impuestos no sabemos dónde va pero a nuestro barrio, no porque aquí no han arreglado ni una simple gotera".

Apoyo de otros barrios

La Asociación de Vecinos afirma contar ya con el apoyo de numerosos barrios y asegura que no detendrán su acción social “hasta que el proyecto de la rotonda esté sobre la mesa, con presupuesto y contrato de licitación”. Temen, además, que el Ayuntamiento priorice primero la construcción de la rotonda prevista en el centro, “casualmente junto a las oficinas municipales”, dejando de nuevo relegada la de la Barriada de Asturias.

En los próximos días se distribuirán las hojas de firmas en las asociaciones vecinales y establecimientos colaboradores. “Esta vez, el divide y vencerás no va a funcionar. Somos más, y juntos somos más fuertes”, concluyen.