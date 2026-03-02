La realidad virtual y los robots sociales: nuevas tecnologías transforman la atención en residencias de Zamora

En pleno debate sobre cómo las nuevas tecnologías afectarán a nuestras vidas, hay un área donde su desarrollo está ya cambiando la forma en la que nos relacionamos con ella: el de la atención y cuidados a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad.

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, y fundaciones como Intras, son algunas de las entidades encargadas de desarrollar en la provincia de Zamora proyectos que están cambiando la forma en la que se afronta la soledad, la dependencia o los tratamientos paliativos. Creada sin ánimo de lucro en 1994, la Fundación Intras nació por y para cuidar de las personas con enfermedades mentales graves, con deterioro cognitivo u otras discapacidades. Por eso desde sus inicios, el departamento de I+D ha estado vinculado a su desarrollo. Un área en el que según explica su responsable, Raquel Losada, "no solo se desarrollan nuevas tecnologías, sino que se hace partícipe durante todo el proceso a los usuarios". Porque lo importante, señala, "es entender las necesidades de las personas y así adaptar la tecnología a su día a día".

Así, desde la concepción del proyecto hasta su implantación, un proceso largo que puede llevar varios años, el usuario final es partícipe en todo momento: "Es lo que llamamos trabajo con los expertos por experiencias. Así se reduce el riesgo de que una tecnología finalmente no sea adecuada o aceptada por el usuario, ya sea porque estigmatiza o bien porque no responde a sus necesidades".

Diversiverso

Actualmente, la fundación trabaja en 14 proyectos tecnológicos. Uno de los últimos es el llamado cápsula Diversiverso, espacios móviles que simulan ser viviendas gracias a las cuales las personas pueden relacionarse con la tecnología, en ocasiones por primera vez. Con una gran aceptación allí donde se ha instalado –es el caso de Toro, Benavente o Aliste–, estos espacios ayudan a que las personas mayores puedan conocer de primera mano cómo la tecnología puede mejorar sus vidas y además hacerlo de un modo interactivo y con dinámicas muy participativas.

"Gracias a las cápsulas Diversiverso podemos obtener muchos datos del usuario que se emplean para proporcionarle mayor bienestar y un mejor seguimiento", cuenta Losada. "Podemos ser alertados de caídas, de posibles fugas de agua o de si la temperatura en el hogar no es correcta. También si no hay movimiento en la vivienda para enviar a una persona de ayuda", detalla. Un proyecto que no solo tienen un importante impacto en el usuario, también en sus cuidadores, en su familia y en la comunidad. Otra de las iniciativas más destacas en las que trabaja la fundación se centra en la implantación de robots humanizados de acompañamiento que ayudan a combatir la soledad y proporcionan ocio y entretenimiento.

También trabajan en iniciativas fundamentales para dar calidad de vida a las personas en los últimos momentos de su vida. Así, el proyecto Henko, en el que también participa la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, entre otras instituciones, ayuda a "impulsar la digitalización en el ámbito de los cuidados paliativos".

Una mujer mayor, con gafas de realidad virtual. / Junta de Castilla y León

En este caso, desde la fundación Intras han apostado por el uso de la realidad virtual, ya que se ha demostrado, gracias a estudios previos, que aumenta la calidad de vida de los pacientes de forma significativa. "Mejora el bienestar, reduce la ansiedad y las preocupaciones", explica Losada, pero también es visible un avance a nivel físico, ya que reduce la percepción del dolor y mejoran diversas variables físicas.

El proyecto se lleva a cabo en ocho hospitales de toda España, entre ellos el Complejo Asistencial de Zamora. Así, gracias una gafas de realidad virtual, que aplican una intervención multisensorial, los pacientes realizan diferentes actividades que estimulan sus sentidos. Pueden entrar en una habitación para pintar en tres dimensiones. También acudir a una sala de música para tocar el piano o componer diferentes melodías. Entre las distintas opciones, salas de relajación, como un acuario en la que se puede observar el fondo del mar lleno de especies marinas.

Este sistema, explica Losada, ha sido muy bien recibido entre los usuarios, ya que gracias a él, y aunque sea por un momento, el paciente puede trasladarse a otro lugar; pueden viajar a París o visitar las cataratas del Niágara. Recuerda un caso, cuenta la directora de I+D, de un paciente con cáncer terminal al que le encantaba la música clásica: "Logramos, gracias a estas gafas, transportarle hasta un concierto en 3D, una experiencia inmersiva que llegó incluso a emocionarle y que le dio más sentido a su vida en esos últimos momentos". "Y es que las tecnologías", explica, "tienen la capacidad de transportarnos, de llevarnos a diferentes lugares y sacarnos de alguna manera del dolor y el sufrimiento que estamos experimentando".

Mejora de la calidad de vida

Pero además de proyectos con nuevas tecnologías, en los últimos años se han implantado en las residencias de mayores de Zamora, Benavente o en el centro Virgen del Yermo, otros sistemas inteligentes que hacen la vida de los usuarios un poco más fácil. De la mano de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, los centros de mayores de la provincia cuentan ya con andadores que incluyen un sistema de asistencia activa que permite a las personas caminar en pendientes y que tiene además un sistema inteligente de seguridad y frenado automático. Además, detectan caídas y emiten un mensaje al cuidador en caso de riesgo con la ubicación en tiempo real. También se mueve de forma autónoma y se acerca incluso al usuario cuando este lo necesita.

Unas gafas de realidad virtual permiten viajar a otros países o tocar el piano

Pero no es el único avance. Además, se han instalado inodoros, explican desde la Gerencia, que se adaptan a las personas y que incluyen un sistema para facilitar la higiene personal, lo que permite mantener la intimidad cuando sea necesario.

Las residencias de Zamora cuentan ya con los llamados robots sociales (TEMI), tecnología con capacidades sociales que logra interactuar con las personas, lo que "promueve", dicen, "las relaciones entre los usuarios y con sus familias". Es capaz además de realizar actividades dirigidas y personalizadas para mantener la capacidad física y la estimulación cognitiva. Estos robots incluyen sistemas de seguimiento y detectan también situaciones de alarma como posibles caídas. Además, es capaz de mantener conversaciones apoyándose en la Inteligencia Artificial.

Control de errantes

Más allá de estos sistemas inteligentes, las residencias de Zamora cuentan con los últimos sistemas tecnológicos, entre ellos, el control de errantes con tecnología RFID, un sistema de antenas que se instala en las puertas principales de los edificios y que ayuda a la detección de las salidas de las personas calificadas como "errantes" gracias a unas etiquetas en la ropa.

También se han incorporado carros de telemedicina, que proporcionan una medición de parámetros y constantes vitales de los residentes, así como un sistema de control de lavandería, que identifica y clasifica las prendas con etiquetas con tecnología RFID para clasificar y prevenir posibles robos o intercambios entre los enseres de los residentes. Entre las novedades más destacadas, las mascotas interactivas (gatos y perros), que se emplean en terapias cognitivas (habrá tres en cada centro de mayores de la provincia y dos en el Virgen del Yermo) o las gafas de realidad virtual, que también se emplean en este mismo tipo de terapias.

Andadores, sistemas de control de lavandería para identificar prendas o robots sociales, entre las novedades

A lo largo de este año se implantarán además otros nuevos sistemas, como el control de bienes para poder localizar mediante mapas dónde están ubicados los carritos de telemedicina, las grúas o las sillas o el llamado Control de Desorientados, un sistema mediante el cual se proporciona a los residentes a los que se les permite salir del centro un dispositivo (bien un reloj o un colgante) para que estén localizados en todo momento y que incluye un sistema de contacto constante con el centro.

Modernos sistemas diseñados para mejorar el cuidado y el bienestar de sus residentes, apuntan desde la Gerencia de Servicios Sociales, que han sido financiados en gran parte por fondos europeos, y que contribuyen, en definitiva, a mejorar un poco más la calidad de vida de sus usuarios que más lo necesitan.