Los productores ecológicos de Zamora quieren más clientes locales: "No solo es salud, es apoyar que la gente se quede a vivir aquí"

Alejandro Fontanillo es el presidente de BioproeZa, la asociación que agrupa a los productores ecológicos de Zamora, que organiza el mercado que una vez al mes acoge la plaza de la Constitución. Desde allí, responde a estas preguntas.

¿Cómo y por qué nació BioproeZa?

BioproeZa nació hace casi cinco años. Surgió a raíz de una conversación con la Diputación Provincial, donde nos trasladaron que era interesante que hubiera una voz única que pudiera hacer de interlocutora con las instituciones. Hasta entonces hablábamos cada productor por separado. Con esa inquietud, los que ya participábamos en el mercado ecológico decidimos constituirnos como asociación.

¿Qué objetivos persigue la asociación?

Principalmente esa interlocución institucional y la organización de actividades conjuntas. Poco después de crearnos, el Ayuntamiento nos propuso gestionar directamente el mercado ecológico de Zamora, y desde hace tres años es nuestra actividad principal. Además, acudimos juntos a ferias, promocionamos nuestros productos y colaboramos con restaurantes o en jornadas gastronómicas.

¿Cuántos formáis parte de la asociación?

Ahora mismo somos once productores.

Radiografía dela producción ecológica en la provincia

¿Cuál es la situación actual de la producción ecológica en Zamora?

Zamora está bien posicionada. Siempre anda a la par con Valladolid en superficie de producción ecológica. La situación no es mala en cuanto a producción. El sector ganadero siempre es el que ha sido más complicado para dar el paso a la conversión en ecológico, pero cada vez hay más incorporaciones, sobre todo en vacuno de carne. También hemos notado mucho la repercusión de la feria Ecocultura que ha dado visibilidad al sector.

¿Qué retos enfrentan los productores ecológicos?

Sobre todo la comercialización. Necesitamos que el producto tenga el valor que merece y pueda venderse en condiciones. Una posible solución sería organizar mejor la comercialización conjunta, aunque somos perfiles muy variados y no siempre es sencillo.

Educar al consumidor

¿Está suficientemente concienciado el consumidor zamorano?

Todavía queda mucho por hacer. En Zamora el consumo ecológico está por debajo del nivel de producción que tenemos. En otras zonas de España y fuera del país hay mayor concienciación. Lo que falta es que la gente sea consciente de que consumir ecológico es mejor a largo plazo para su salud y para el planeta.

Alejandro Fontanillo durante la pasada edición del Mercado Ecológico de Zamora. / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

¿Qué más ventajas destacaría?

Aparte de ser un producto ecológico, con las ventajas en cuanto a salud de la persona y del planeta, luego está que es un producto de proximidad, de cercanía, de productores de la zona, por lo que se está favoreciendo que haya un tejido económico en la provincia, que haya gente que pueda dedicarse a ello y ayudando a que haya personas que puedan vivir aquí. No es solo consumo responsable de un producto saludable, sino favorecer el tejido económico.

¿Está garantizado el relevo generacional en el sector?

Sí. El sector ecológico suele ser más joven que el tradicional. La gente que da el paso a ecológico suele tener inquietudes y ganas de hacer cosas diferentes. Eso hace que la media de edad sea más baja.

Una alternativa contra la despoblación

¿Es una vía para fijar población en el medio rural?

Claro. Consumir ecológico no es solo una cuestión de salud, también es favorecer que haya actividad económica en la provincia y que la gente pueda quedarse a vivir aquí.

¿Cómo imagina el futuro del sector?

Yo creo que no es cuál es su futuro, es que tiene que ser el futuro. Si queremos seguir viviendo en este planeta, tiene que tender a un sistema de producción más respetuoso. Tardará más o menos, pero la tendencia tiene que ser esa.

¿Echáis en falta más apoyos?

Recientemente participamos en un encuentro nacional de asociaciones en Vitoria y una de las cuestiones que más se habló fue precisamente cómo potenciar el consumo y concienciar a la población. Tenemos que tejer redes entre asociaciones y buscar iniciativas conjuntas para que cada vez seamos más, no solo los que producimos en ecológico, sino también los que consumimos.

Una cita mensual

En cuanto al mercado ecológico que se celebra mensualmente en la plaza de la Constitución, ¿qué le diferencia respecto a otros?

Ahora mismo la asistencia de productores. Yo voy también al de Valladolid y en el último estuvimos cuatro, cuando empezó con más de una veintena de puestos. Se ha perdido el apoyo del ayuntamiento y ha ido decayendo. En cambio, nosotros en Zamora tenemos la suerte de contar con ese apoyo que nos permite organizar actividades, atraer a gente y que el mercado siga vivo.

¿Qué perfil de público asiste?

Hay un tipo de público que viene siempre a todos los mercados. Como somos distintos perfiles de productores, cada uno tiene sus clientes. Hay gente que viene y compra en casi todos los puestos y otra que viene a uno específico. Y luego, por estar en una zona de paso de turistas, también notamos cuando hay más visitantes. Buscamos atraer a gente nueva que no conoce el mercado.

Variedad en los puestos

¿Cuántos productores participan habitualmente y qué productos ofrecen?

Depende de la época del año, pero solemos estar en torno a siete u ocho puestos. Hay chocolate, vacuno de carne, mermeladas, queso, aceite, miel, productos de huerta, vino, caracoles o manzanas, entre otros productos.

¿Qué tipos de actividades estáis impulsando?

Queremos organizar vermús ecológicos con música en directo en las ediciones de abril, junio y octubre para crear un ambiente más distendido. También hemos comenzado a hacer colaboraciones con asociaciones y actividades solidarias como en el último mercado con Azayca. La idea es que el mercado sea un espacio vivo, no solo un lugar de venta.

¿Qué papel juega el mercado en la educación del consumidor?

Es fundamental. Aquí el consumidor habla directamente con el productor y puede preguntar cómo se ha elaborado cada producto. En un supermercado compras algo ecológico, pero nadie te explica el proceso. Nosotros sí podemos hacerlo.