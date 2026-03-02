El PP de Zamora apuesta por la movilidad para garantizar la igualdad de oportunidades en Castilla y León

"Garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas vivan donde vivan". Leticia García Sánchez, cabeza de lista del Partido Popular de Zamora a las Cortes de Castilla y León, apuesta por "la movilidad" como una de las propuestas claves del partido: "Queremos recordar esas medidas que proponemos para el futuro de nuestra comunidad autónoma, algunas ya implantadas, como es el caso del Buscyl, y es que, hay que recordar que hay más de 45.000 zamoranos que viajan gratuitamente en autobús por nuestra comunidad", señala.

A esta propuesta se le suma un elemento fundamental: los jóvenes, "porque creemos que una buena fórmula para conseguir que nuestros jóvenes se independicen y que ganen autonomía es que tengan movilidad", explica García. Por ello, desde el Partido Popular proponen ayudarles a sacarse el carnet de conducir: "Con esa medida proponemos darles a nuestros jóvenes hasta 900 euros. Y, para aquellos que quieran utilizar el transporte como una medida de futuro y de trabajo, proponemos darles hasta 1.800 euros para sacarse el carnet de conducir de autobús o de camión, incluyendo también el certificado de actitud profesional (CAP)", indica la cabeza de lista.

Durante la Mesa Electoral, García también señaló la intención de los populares de "bonificar a los viajeros recurrentes de Zamora que vayan a Asturias o a Madrid por las autopistas de pago a través de una bonificación como mínimo del 60%", sentencia la popular.