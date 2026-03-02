Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacas sueltas en pueblos de SanabriaAlcaldía de Toro (Zamora)Elecciones Castilla y León: mapa de la abstención en ZamoraUna escritora zamorana con parálisis cerebralLa Opinión de Aliste
instagramlinkedin

El PP de Zamora apuesta por la movilidad para garantizar la igualdad de oportunidades en Castilla y León

El Partido Popular, con Leticia García Sánchez a la cabeza, busca impulsar la autonomía de los jóvenes ofreciendo hasta 900 euros para el carnet de conducir y 1.800 euros para permisos profesionales

Leticia García Sánchez, cabeza de lista del Partido Popular de Zamora durante la Mesa Electoral.

Leticia García Sánchez, cabeza de lista del Partido Popular de Zamora durante la Mesa Electoral. / Víctor Garrido

Alejandra Bonel García

"Garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas vivan donde vivan". Leticia García Sánchez, cabeza de lista del Partido Popular de Zamora a las Cortes de Castilla y León, apuesta por "la movilidad" como una de las propuestas claves del partido: "Queremos recordar esas medidas que proponemos para el futuro de nuestra comunidad autónoma, algunas ya implantadas, como es el caso del Buscyl, y es que, hay que recordar que hay más de 45.000 zamoranos que viajan gratuitamente en autobús por nuestra comunidad", señala.

Mesa Electoral del Partido Popular de Zamora

Mesa Electoral del Partido Popular de Zamora

Ver galería

Mesa Electoral del Partido Popular de Zamora. / Víctor Garrido

A esta propuesta se le suma un elemento fundamental: los jóvenes, "porque creemos que una buena fórmula para conseguir que nuestros jóvenes se independicen y que ganen autonomía es que tengan movilidad", explica García. Por ello, desde el Partido Popular proponen ayudarles a sacarse el carnet de conducir: "Con esa medida proponemos darles a nuestros jóvenes hasta 900 euros. Y, para aquellos que quieran utilizar el transporte como una medida de futuro y de trabajo, proponemos darles hasta 1.800 euros para sacarse el carnet de conducir de autobús o de camión, incluyendo también el certificado de actitud profesional (CAP)", indica la cabeza de lista.

Noticias relacionadas

Durante la Mesa Electoral, García también señaló la intención de los populares de "bonificar a los viajeros recurrentes de Zamora que vayan a Asturias o a Madrid por las autopistas de pago a través de una bonificación como mínimo del 60%", sentencia la popular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents