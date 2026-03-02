Paula Rodríguez sopla sus 100 velas

La zamorana Paula Rodríguez Ballesteros celebró su centenario de vida rodeada de su familia. Nacida en Santa Marta de Tera, hizo gala de su coquetería en una fiesta en la que no faltaron las anécdotas y los recuerdos.

La fiesta tuvo lugar en Benavente, ciudad en la que actualmente reside y donde se reunieron familiares y amigos para festejar con ella un cumpleaños tan especial.

Aunque hoy vive en Benavente, Paula nació y desarrolló gran parte de su vida en Santa Marta de Tera, localidad a la que siempre ha estado profundamente unida. Allí nacieron sus ocho hijos y, junto a su marido, Ismael Verdes Quiroga, y otros familiares "levantó por las noches una casa de adobes frente a la Costona, vivienda que aún se mantiene en uso", cuenta su nieta Lorena Martín Verdes.

De sus ocho hijos viven actualmente siete, seis mujeres y un varón, tras el triste fallecimiento de uno de ellos a los dos años de edad. Gran familia que ha crecido con el tiempo, dando a Paula once nietos (siete chicas y cuatro chicos) y seis biznietos (tres niños y tres niñas).

Mujer camaleónica, destacó como ama de casa, modista y colaboradora activa en la economía familiar, vendiendo la carne de caza que traía su marido, además de los animales que criaban en casa. Paula también trabajó en la labranza y siempre se encargó de reparar cualquier desperfecto doméstico. Su vitalidad la llevó incluso, con 80 años, a subirse al tejado para retejar la vivienda al considerar que "el albañil no lo hacía correctamente", recuerda su nieta.

Durante algunos años residió en Madrid, aunque jamás perdió el vínculo con su pueblo natal, al que regresaba siempre que podía. En la capital demostró también su habilidad como modista y tejedora. "Sentada frente a un escaparate, fue capaz de reproducir el diseño de un jersey de punto que deseaba una de sus hijas", comenta una de sus familiares.

Confeccionó ropa y modelos para hijas y nietos, además de deleitar a la familia con su cocina, especialmente con su liebre con arroz.

Coqueta y presumida, no ha pasado un Domingo de Ramos sin estrenar alguna prenda. Y así, "arreglada y bien perfumada", como más le gusta, celebró un siglo de vida de amor, trabajo y dedicación a su familia.