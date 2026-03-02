Martínez-Maíllo asegura que Zapatero se ha convertido en “una especie de lobista de regímenes totalitarios”

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, denuncia que “los indicios expuestos apuntan claramente a que Zapatero tenía una sociedad instrumental para cobrar parte del rescate de Plus Ultra”.

Censura que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pretende “hacerse un Sánchez” al constatar que la única respuesta utilizada a preguntas concretas que pueden vincularle con Plus Ultra y Venezuela es que ‘todo es falso’.

Martínez-Maíllo lamenta que Zapatero se ha negado a dar ninguna información sobre los informes que realizaba, ni sobre sus WhatsApp con ‘Julito’, ni sobre su relación con el régimen de Venezuela. “Si no tuviera nada que ocultar lo habría presentado”, le dice.

El dirigente popular afirma que el expresidente cumple con todos los puntos, que la OCDE señala como indicios de sociedades pantalla - facturas infladas, vehículos societarios, informes de corte y pega a 2.000 euros el folio- y todas las informaciones apuntan a que “que ha podido cobrar dinero de todos los españoles”.

Martínez Maíllo señala que Zapatero se ha convertido en “una especie de lobista de regímenes totalitarios” y mientras tantos, “ha incrementado su patrimonio en un 3.000%, con más de seis millones de euros en transacciones inmobiliarias”.

“Usted hace informes como Leire ‘la fontanera’ escribe libros y todo esto que usted ha hecho sería imposible sin Sánchez, que le ha protegido todo este tiempo. Está usted pringado hasta el cuello”, se dirige a Zapatero.

A la pregunta de si Venezuela es una dictadura, Zapatero elude contestar. ¿Ha felicitado a María Corina Machado por su premio Nóbel? A lo que Zapatero responde que ‘no’. “Menuda manera de mediar en Venezuela, sino habla con la líder de la oposición”, asegura.

Le pregunta si se ha hecho un fiscal General del Estado y ha borrado sus mensajes de WhatsApp con Julio Martínez Martínez ‘Julito’, a lo que Zapatero se niega a dar información aludiendo que es su ‘intimidad.

ANÁLISIS RELEVANTE: SOCIEDAD PANTALLA

Maíllo recuerda que hoy aparece publicado que Sergio Sánchez dice que Zapatero sí estaba en la génesis de Análisis Relevante, cuestión que éste niega y dice que sólo es consultor. “Es curioso 2019 con el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, se creara una consultora para trabajar para el Gobierno”, recalca Martínez Maíllo.

“¿Sabe que esta sociedad no tiene empleados y tampoco ingresos y gastos financieros ni gastos de dotaciones de amortización? A esto se le llama sociedad instrumental”, denuncia Martínez Maíllo, que pone de manifiesto que las fechas y las cantidades que Zapatero cobró de esa sociedad coinciden con el rescate de Plus Ultra.

“La suma de casualidades que se dan en este caso llevan a pensar que estamos hablando de una sociedad instrumental, una empresa pantalla”, asegura Maíllo, quien resume que “cuenta con todos los requisitos que la OCDE otorga a las empresas para considerarlas a las sociedades pantalla”.

“Está en juego si usted cobró dinero público de todos los españoles”, si no tuviera nada que ocultar estaría contestando a todas las preguntas y es una sociedad pantalla porque cobra trabajos que no se realizaron”, asegura Martínez-Maíllo.

“¿Nos facilitaría los informes que realizó, existen?”: Pregunta a Zapatero, quien se niega a presentar y enseñar esos informes. Maíllo muestra uno de esos informes que se han publicado en un medio de comunicación, que tienen diez o doce páginas cada uno.

Explica que Zapatero hizo dos informes, que son esos informes que se han publicado, y “el extracto que tenemos lo hemos pasado por la IA, a ver si era copiado y el resultado es que es “una compilación de corta y pega de recomendaciones de la OMS”, por eso cobraba 500.000 euros al año.

“¿Cuántos folios tiene cada informe?, pregunta, a lo que tampoco obtiene respuesta; tras lo que señala que “si dividimos los informes y los folios de los contaban salen de 2.500 a 3.000 euros por folios copiados. ¡Un corta y pega a más de 2.500 euros el folio de cada informe!, exclama el senador del PP.

Expone que Huawei contrató a parte de la familia de Zapatero, tras lo que le pide que explique la conexión con Huawei. “Minimiza todo esto, pero es muy relevante porque compromete a la seguridad nacional como ha avisado la UE y EE.UU”, avisa el senador del PP.

Le pregunta si alguna vez se reunió con Ábalos para negociar el rescate de Plus Ultra, a lo que Zapatero insiste en que nunca se reunió con él, a pesar de que el ministro de Transportes haya dicho que “le presionó”, según han publicado determinados medios y le reta a hacer “un careo”.