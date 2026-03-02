María Dolores Salvador, profesora de Ingeniería: "Hay materiales que permiten medir señales del cerebro"

La profesora de la Universidad Politécnica de Valencia participará esta semana en las II Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Politécnica de Zamora, que se celebrarán del 3 al 5 de marzo en el salón de actos del Campus Viriato.

¿Qué le impulsó a estudiar Ciencias Químicas y cómo se interesó por Materiales?

A mí las ciencias siempre me han gustado y, además, he sido bastante curiosa. Cuando finalicé la carrera, no había todavía una especialización en Materiales y era más de ciencia básica, de conocimiento de la materia, porque estaba principalmente relacionado con la Ingeniería. Cuando finalicé, me surgió la oportunidad de entrar en la Universidad Politécnica de Valencia, que es ingeniería pura y dura, pero, además, con una visión de futuro increíble. Me pasé al campo de los materiales y a profundizar en los metálicos y me fue atrapando, es como un imán. Empecé con aluminio, luego polímeros, plásticos y ahora estoy con cerámicos.

ZAMORA. EXPOSICION MATERIALES ESCUELA POLITECNICA. / M. A. L. (Archivo)

¿Cómo explicaría la importancia de la Ingeniería de Materiales?

Como les digo a mis alumnos el primer día de clase, todo el desarrollo de la humanidad y el nivel tecnológico que hemos alcanzado va ligado a algún material, desde la Edad de Piedra, pasando por la del Cobre, el Hierro, la Revolución Industrial… Ahora, además, se habla de nuevos materiales por temas como el problema energético, para el que hay que buscar soluciones de cara a una energía más eficiente y económica y cómo almacenarla.

Sin parar desde los años 80

¿Cómo ha ido evolucionando el mundo de los materiales?

Tengo la gran suerte de haber vivido un cambio de enfoque en materiales que es fascinante. Desde que arrancamos en los 80, donde se tenía una visión integral de sus posibilidades para aplicarlas a las ingenierías, hasta la entrada del segundo ciclo de Ingeniería de Materiales para finalizar en el grado que tenemos ahora. Es algo que engancha totalmente a alumnos, docentes e investigadores, porque descubren las posibilidades del sector y su transversalidad. En los últimos años se ha desarrollado una hibridación que ha supuesto una conexión de los materiales con la ciencia y la tecnología aplicada a nuevos ámbitos que nadie se esperaba.

"Hay que buscar soluciones de cara a una energía más eficiente y económica y cómo almacenarla"

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, en el ámbito de la salud. Y se ve claramente en temas como prótesis de cadera, válvulas en el corazón o lentes de contacto. Y ahora ya estamos viendo cosas fantásticas a nivel de reconstrucción y de biomateriales. Estamos empezando a poder medir señales del cerebro gracias al desarrollo de materiales específicos para ello. Personalmente, una de las cosas más impresionantes que he visto ha sido una estimulación cerebral a un enfermo de párkinson y cómo con algo apenas invasivo, podía coger un vaso o firmar sin que le temblara la mano. Se están viendo cosas fantásticas.

María Dolores Salvador / Cedida

Mejorar acero y hormigón

¿Y qué pasa con los materiales más tradicionales?

El acero y el hormigón no se olvidan, pero se estudian para mejorarlos, para que aguanten, por ejemplo, temperaturas más elevadas o sean más resistentes. Todo con el doble objetivo de aplicabilidad y sostenibilidad.

Con la situación actual de conflictos mundiales, se ve un déficit de materias primas y se descubre lo dependientes que somos

¿Es algo que está cobrando importancia?

Sobre todo, con la situación actual de conflictos mundiales, donde se ve un déficit de materias primas y se descubre lo dependientes que somos. Hay que cuidarlas, utilizando las justas en los procesos de fabricación, que deben ser muy eficientes. Por eso ahora se habla tanto de fabricación aditiva, impresión 3D y procesos menos contaminantes. Aquí toman protagonismo los nuevos materiales, por ejemplo, hemos avanzado mucho en los sintéticos y somos también capaces de fabricar materiales que no nos da la naturaleza y que se hacen a medida, como es el caso de los semiconductores. También se han desarrollado hormigones que se pueden auto reparar, evitar la corrosión y que perduren en el tiempo.

¿Está cambiando la mirada en ese sentido?

Ha cambiado mucho la filosofía, volvemos a mirar a la naturaleza y crear materiales biomiméticos, inspirados en elementos de la naturaleza como panales de abeja o telas de araña, que obtienen unos niveles de resistencia brutales. Y otro material del futuro es el basado en el carbono. Antes solo estaba el diamante y el grafito, pero con el descubrimiento del grafeno se han realizado aplicaciones fantásticas.

Indispensable en el sector energético

¿Cuál es el ámbito donde más se están demandando y mejorando los materiales?

Yo creo que en todo el ámbito energético, tanto en eólica, como en fotovoltaica, el tema de pilas y baterías para coches eléctricos por el tema de la movilidad. Y es que, sin energía, tendríamos que volver a las cavernas. Se están dando grandes pasos en el aspecto energético y, ahora mismo, es uno de temas más punteros, con diferencia, frente a otros sectores. Se trata de retos que nos pone la sociedad, como la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, hacerlo todo mucho más eficaz y que funcione mejor contaminando menos. También en el sector del transporte veremos cosas verdaderamente interesantes, junto a una mejora de las infraestructuras.

Se han desarrollado hormigones que se pueden auto reparar, evitar la corrosión y perdurar en el tiempo

¿Las nuevas tecnologías también aportan en este sector?

La IA nos facilita mucho el trabajo con herramientas súper potentes de cálculo. Antes, en el laboratorio todo era cuestión de prueba y error y verificar hipótesis. Ahora contamos con medios de simulación y modelización que eliminan gran parte del trabajo experimental. O herramientas que nos permiten llegar a escala atómica, esencial para el tema de la nanotecnología y los nanomateriales.

ZAMORA. EXPOSICION MATERIALES ESCUELA POLITECNICA. / M. A. L. (Archivo)

Velocidad de crucero

¿El desarrollo de los materiales ha sido exponencial en los últimos años?

Ha cogido velocidad de crucero y, como cada vez que entramos en una crisis, el desarrollo tecnológico se intensifica. Pasó con el Covid, donde se desarrollaron viales de vidrio que aguantaban temperaturas bajo cero para poder transportar las vacunas por todo el mundo y pasa ahora con la situación geopolítica.

La sociedad nos pone los retos de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente

¿La Ingeniería de Materiales es una buena alternativa de estudio?

Por supuesto, para empezar, por la inserción laboral. Yo he sido vicerrectora de empleo y puedo corroborarlo. Los buscan en las grandes empresas, porque es un perfil que les acopla todo, no solamente en la fabricación del sector que toque, y es gente joven muy bien formada. También en el campo de la investigación, con profesionales con una media por debajo de los 40 años brillantes. El ingeniero de Materiales tiene formación básica que se puede intensificar después hacia ámbitos con mucho futuro. Aquellos alumnos que tengan curiosidad por todo lo que les rodea pueden encontrar aquí su futuro profesional.