Mañueco anuncia un máster en IA en Zamora y el despegue industrial de la provincia

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado en su mitin de campaña de este lunes por la tarde en Zamora unos nuevos estudios con los que contará el campus universitario Viriato.

Tras expresar su apoyo al centro universitario zamorano de la USAL ha resaltado que se verá fortalecido especialmente con la "apuesta" por un máster en ciencia de datos e inteligencia artificial, con el que ese centro universitario de la USAL estará "a la vanguardia tecnológica de España entera".

Del mismo modo, ha subrayado la oportunidad que supone el impulso de suelo industrial en Toro, Benavente, Castrogonzalo, Villabrázaro y, sobre todo, el nuevo polígono industrial de Monfarracinos.

Sobre la nueva infraestructura para el asentamiento de empresas en el alfoz de Zamora ha precisado que ofrecerá "suelo industrial de calidad con energía verde a bajo precio". Ese polígono ha generado "muchas expectativas" y va a crear "empleos y oportunidades" para esa provincia.

Igualmente, ha mencionado la futura estación de autobuses de la capital zamorana, que tras la remodelación proyectada se pondrá "a la altura del siglo XXI y de la ciudad de Zamora". También ha sacado pecho de los 45.000 zamoranos que ya se benefician de la tarjeta Buscyl .

Ante más de 300 militantes y afiliados que han llenado el salón de actos del Colegio Universitario, Fernández Mañueco ha tirado de términos taurinos para pedir a los asistentes "entrar a matar con el voto en las urnas". Ha hecho esa referencia para pedir también a los militantes y simpatizantes que den "todo" en la campaña, porque se necesita "una movilización total" de cara a la cita autonómica con las urnas.

"Somos invencibles y ganaremos el 15 de marzo, vamos a por la victoria", ha agregado el candidato del PP, para recordar además que el resultado estará "en las urnas, no en las encuestas".

En su intervención, Fernández Mañueco ha pedido a los zamoranos y los castellanoleoneses sentirse orgullosos de tener los mejores servicios sociales, la mejor atención a la dependencia y cuidado de los mayores y el segundo mejor sistema sanitario del país, "esto es un sobresaliente en gestión", ha declarado.

Ha asegurado que la experiencia que tiene de gobierno el PP y el tiempo que lleva en la Comunidad otros partidos se lanzan "como si fuera una pedrada" pero es algo que los populares deben recoger "como una medalla" porque supone que "no hemos llegado ayer" a Castilla y León y "esta guerra forma parte de nuestra historia", ha subrayado, para agregar que el PP forma parte "con letras de oro" de la historia de la Comunidad.

El candidato del PP ha recordado algunas de las medidas anunciadas en campaña, como la gratuidad de la matrícula en el primer curso de la universidad para los empadronados en Castilla y León, la ayuda de 900 o 1.800 euros para sacarse el carné de conducir, bien sea de coche o de camión, o la extensión de la gratuidad del impuesto de sucesiones y donaciones en herencias entre hermanos o de tíos a sobrinos.

Por su parte, la cabeza de lista por la provincia, Leticia García, ha cargado contra el "sanchismo" que ha "castigado permanentemente a Zamora y nos ha discriminado" al tratar "de forma injusta" a la provincia y la Comunidad.También ha recordado, entre otros logros, que 3.500 familias zamoranas se benefician de las ayudas a la vivienda.

Antes del mitin, Fernández Mañueco llegó a la Plaza Mayor de Zamora junto a un autobús escolar, otro de transporte público y un tractor, convenientemente "tuneados" los tres vehículos con algunas de las "certezas" del PP, como el autobús gratuito Buscyl, las ayudas a las familias o la supresión de impuestos en las transmisiones de propiedades en el medio rural.

El candidato del PP aspirante a revalidar la Presidencia de Castilla y León ha caminado hasta el Paraninfo del Colegio Universitario y, como anécdota, ha recibido dos panes de Belver de los Montes con los que le han obsequiado y ha tenido que firmar un autógrafo ante la insistente petición de un octogenario de Alcañices.