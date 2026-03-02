IU apuesta en Zamora por “cambiar las prioridades en la gestión de lo común”

Desde la coalición de Izquierda Unida plantean que “sin feminismo no hay democracia” y apuestan por “cambiar las prioridades en la gestión de lo común”.

“La apuesta de nuestro programa electoral es luchar por la igualdad real desde un enfoque feminista, porque no nos valen declaraciones vanas” expresó la integrante de la candidatura de IU por Zamora a las Cortes, Ana Belén González.

La política abogó por “un empleo en igualdad, empezando por un sector público ejemplar”, por “reconocer y dignificar los cuidados, repartiendo tiempos y responsabilidades y dotando de recursos a esas mujeres que hoy sostienen gratis el sistema, con servicios de apoyo, tiempos de conciliación y, por supuesto, apoyo económico”.

Salud

También defendió la igualdad en la salud. “Defendemos garantizar en toda Castilla y León, también en el medio rural, la salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, sin obstáculos ideológicos ni objeciones encubiertas” sin olvidar “el acceso gratuito a métodos anticonceptivos eficaces”.

Ana Belén González. / Alba Prieto / LZA

González aludió, el lunes en la capital, a la implantación de “una sanidad con perspectiva de género, donde se reconozcan las necesidades específicas de los diferentes colectivos y que garantice a todas las personas la misma calidad de atención y el mismo respeto, sin sesgos ni discriminación” y señaló que “reforzaremos la salud mental infantil, juvenil”.

Violencia de género

La representante de IU subrayó que “queremos acabar con la violencia machista” para lo que “hay que reforzar todos los recursos públicos de atención a las víctimas, con especial atención al medio rural, en donde habitualmente es más complicado salir de ella”. Aportó el dato de que ha habido "más de 5.000 casos de violencia de género en la comunidad, con miles de niñas y niños viviendo en hogares atravesados por el miedo" y frente a esa realidad "el PP y su socio de gobierno, Vox, en esta legislatura negaron la violencia de género, eliminándola en los presupuestos del 2022 y utilizando el término violencia intrafamiliar", expresó.

Educación

En el ámbito educativo señaló que “implantaremos la educación infantil de 0 a 3 años universal, pública y gratuita en todo el territorio". También indicó que "reforzaremos comedores escolares y becas y proporcionaremos libros gratuitos en la Educación Obligatoria” y añadió que crearán “la figura del educador o educadora social en los centros educativos, figura clave para la detección de situaciones de vulnerabilidad entre el alumnado”.

“En estas elecciones nos jugamos mucho, seguir cumpliendo condena con el PP o abrir una nueva etapa, una etapa en la que Zamora y Castilla y León sean sinónimo de dignidad, igualdad y derecho para todas las personas" concluyó.