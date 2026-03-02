Herido un motorista de 77 años en Zamora capital: esto es lo que ha pasado en la calle Ferrocarril

Un motorista ha resultado herido en un nuevo accidente de tráfico en Zamora capital. Todo ha ocurrido pasadas las 7.30 horas de la mañana de este lunes, cuando una moto y un turismo han colisionado entre sí en la calle Ferrocarril. Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, de 77 años, ha caído al suelo con dolencias en una de sus manos.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Nacional y Municipal así como al Sacyl, que ha movilizado una ambulancia para atender al hombre y valorar su posible trasladado al hospital Virgen de la Concha de Zamora.

El suceso se produce solo cuatro días después del último accidente en moto ocurrido en Zamora capital. En esa ocasión el motorista herido fue un joven de 21 años y ocurrió en la calle Villalobos, también como consecuencia de una colisión contra un coche.

Accidentes mortales en moto

El balance provisional de seguridad vial 2025 cerró con un total de 304 motoristas fallecidos en las carreteras españolas, la cifra más elevada registrada en los últimos diez años. Un balance que vuelve a poner el foco en la seguridad vial de los usuarios de motocicletas, uno de los colectivos más vulnerables en la carretera.