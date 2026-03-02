Los expertos alertan: las alergias te van a atizar más en 2026, este es el motivo por el que vas a estar peor

Las abundantes lluvias de los últimos meses y un invierno sin grandes heladas ni episodios de frío extremo han creado el escenario perfecto para una floración. Almendros y frutales de hueso ya muestran ramas cargadas de flores, y en los próximos días se sumarán manzanos y perales. Una imagen espectacular en el campo y una mala noticia para quienes sufren alergia.

Agricultores de zonas Benavente y Los Valles coinciden en que este año se han acumulado suficientes horas de frío para que los árboles completen correctamente su parada invernal, pero sin sufrir daños por heladas severas. Esa combinación favorece una brotación más uniforme y abundante cuando llegan las temperaturas suaves.

Más flores implican mayor cantidad de polen en el aire. Si a eso se añaden jornadas soleadas y con viento, habituales entre marzo y abril, la concentración puede dispararse. No solo influyen los frutales: las gramíneas, muy presentes en cunetas y parcelas agrícolas, crecen con fuerza tras periodos lluviosos y elevan también los niveles ambientales.

Todo apunta a una primavera exigente para quienes padecen rinitis o conjuntivitis alérgica. Estornudos, picor de ojos, congestión nasal o sensación de falta de aire leve podrían prolongarse más semanas si el tiempo estable se mantiene. Las lluvias ayudan a limpiar la atmósfera, pero los días secos favorecen la dispersión del polen a grandes distancias.

En el plano agrícola, una floración abundante no garantiza automáticamente una cosecha récord. Las plantas todavía arrastran el estrés térmico del pasado verano y el exceso de humedad puede favorecer la aparición de hongos, algo que se confirmará más adelante. Si no hay heladas tardías ni temporales adversos, la campaña podría situarse dentro de parámetros normales en la provincia.

Para los alérgicos, la recomendación es clara: consultar a diario los niveles de polen, ventilar la vivienda a primera hora o tras la lluvia, usar gafas de sol en exteriores y seguir el tratamiento pautado por los profesionales sanitarios. Porque este año el campo zamorano florece con fuerza… y eso se notará también en la salud.