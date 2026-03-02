La Diputación de Zamora destina 300.000 euros a las ayudas por nacimiento o adopción

A partir del martes 3 de marzo se abre el plazo para solicitar las ayudas económicas por nacimiento y adopción de hijos en las entidades locales de la provincia de menos de 20.000 habitantes que convoca la Diputación de Zamora para aquellos que hayan nacido o hayan pasado a formar parte de la familia desde el 23 de septiembre de 2025. En el caso de los nacidos o adoptados con posterioridad a la fecha de publicación, pero antes del 22 de septiembre de 2026, dispondrán de dos meses a partir del día del nacimiento o la adopción.

Las solicitudes y los documentos correspondientes a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación de Zamora.

La cuantía máxima de cada una de estas ayudas de pago único será de hasta 2.000 euros por hijo, con un total de 300.000 euros consignados para esta convocatoria. Está dirigida a progenitores o adoptantes de los niños/as nacidos o adoptados, entre el 23 de septiembre de 2025 y el 22 de septiembre de 2026, en las entidades locales de la provincia de Zamora de menos de 20.000 habitantes.

Por tal motivo, las personas beneficiarias deberán tener la residencia administrativa en cualquiera de los municipios o entidades locales de la provincia por debajo de este umbral de población. Al menos uno de los beneficiarios o beneficiarias debe estar empadronado y residir ininterrumpidamente en el municipio o la entidad local menor de menos de 20.000 habitantes antes del 1 de enero de 2024 (en el caso de los nacidos o adoptados en 2025) y antes del 1 de enero de 2025 (para los nacidos o adoptados en 2026).

El otro beneficiario o beneficiaria debe estar empadronado y residir ininterrumpidamente en un municipio o entidad local menor de menos de 20.000 habitantes en la fecha del nacimiento o adopción, lo que deberá acreditar mediante el certificado de empadronamiento y el informe de convivencia emitidos por el Ayuntamiento correspondiente en los que deberá constar expresamente la fecha.

Esta convocatoria de ayudas tiene como fin incentivar el empadronamiento y la fijación de población en las entidades locales de la provincia, donde el crecimiento negativo de la población sitúa a estas poblaciones por debajo de los límites que marcan la despoblación. Además, supone un apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral y un respaldo económico a las familias en un momento de aumento de gastos familiares por la incorporación de nuevos miembros a las mismas.

En la anterior convocatoria, la de 2025, se repartieron 235 ayudas por un importe total de 228.000 euros.