David Otero, el primo de Dani Martín y excomponente de "El Canto del Loco", en esta restaurante de Zamora

Si eras fan del "Canto del Loco", seguro que también lo eres de David Otero, el primo de Dani Martín que continuó su trayectoria musical en solitario tras la separación de la mítica banda. Décadas después de una desintegración musical que rompió el corazón a miles de seguidores, muchos de ellos han seguido la pista a Otero, que no ha parado de componer y crear música desde entonces.

Prueba de ello es el concierto que el pasado viernes dio en Zamora -en la Cueva del Jazz- y que sirvió para que el artista recalara de nuevo en la capital del Duero para disfrutar, de paso, de la gastronomía zamorana. El artista aprovechó su parada para disfrutar de una buena comida en un conocido restaurante del barrio de La Horta.

David Otero subió de nuevo a los escenarios dentro de su gira "Una guitarra y yo”, un recorrido por 18 ciudades -Zamora entre ellas- para dar pequeños conciertos en acústico.

Atrás quedó "El Pescao": con nombre propio

Durante un tiempo se hizo llamar "El Pescao" para dejar atrás el fuerte peso de "El Canto del Loco". Cuando la banda se separó, intentó buscar su propio camino hasta descubrirse con nombre propio: David Otero.

David Otero está casado con su mánager y es padre de dos hijos. El artista nació un 17 de abril de 1980, tiene 45 años.