El teólogo zamorano que ha participado en un documental sobre las sombras de los Testigos de Jehová

Luis Santamaría es un sacerdote y teólogo zamorano especializado en sectas que, además del documental de HBO Max, ha participado recientemente en conferencias y coloquios en los que previene sobre el peligro de estas organizaciones.

Luis Santamaría fundó la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) y se especializó en la investigación de estos grupos, analizando la situación de las víctimas, cómo son las sectas de hoy y la evolución de los mecanismos de captación de miembros actualmente. Estos conocimientos sobre el comportamiento sectario los expone en la docuserie de HBO "Sobrevivir al paraíso: más allá de los Testigos de Jehová", en la que también aparecen exmiembros de la organización y otros profesionales de diversos sectores, que analizan la realidad detrás de esta institución.

El formato quiere mostrar la realidad de los Testigos, señalando aquellas sombras normalizadas durante años y que, para ellos, pueden condicionar de forma radical la vida de las personas.

El documental

La docuserie está basada en el podcast de ABC "Los expulsados del paraíso: sobrevivir a los Testigos de Jehová", y se centra en el proceso por el que pasan las personas que forman parte de dicha institución, y de aquellos que la abandonan.

El documental se centra en experiencias de acoso, abuso, homofobia o machismo que las víctimas han vivido, poniendo el foco en el control de la organización sobre la vida privada de los miembros. Señalan que su intención no es ir en contra de los Testigos de Jehová ni contra la libertad religiosa, sin embargo, lo polémico de la situación de los Testigos de Jehová