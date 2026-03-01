Los retos de los partidos para lograr una Zamora mejor en el horizonte 2030

Deberes se llevan, y muchos, quienes salgan elegidos por las urnas para representar a Zamora en las Cortes Regionales. La provincia se enfrenta a retos inmensos que se resumen en grandes titulares en falta de desarrollo, despoblación y envejecimiento, un triángulo encadenado de difícil solución con una varita mágica, pero al que hay que irle metiendo el diente con políticas adecuadas que, discriminen positivamente ( ¿fiscalidad diferenciada?) o, si es mucho pedir, que no sea negativamente.

En este amplísimo campo de actuación se pueden encontrar hitos en los que los partidos deberían incidir. Uno de ellos, el desarrollo industrial, que ahora mismo vive más de promesas que de realidades. Cierto que hay importantes proyectos de polígonos en marcha pero las grandes empresas son aún virtuales. Y ejemplos hay como el de Latemaluminium que demuestran cómo a veces los proyectos se pueden truncar incluso habiendo empresarios y empresa, por cualquier circunstancia.

En una provincia con buenas infraestructuras, en este campo hay que reclamar una mejor atención a la red autonómica de carreteras, que ha sufrido mucho los años de crisis y el déficit de mantenimiento. Cierto que los grandes retos pasan por decisiones del Gobierno central, como desdoblar la N-122, recuperar las paradas matutinas de Sanabria o mejorar frecuencias y precios de tren en la capital.

Pero vías como la Puebla-Braganza, un proyecto totalmente factible, se antojan fundamentales en el desarrollo de la red autonómica, que debe coordinarse con un nuevo puente internacional que haga el Estado.

Movilidad

En movilidad, el acierto de Buscyl, que ha revitalizado el uso del autobús, debe completarse también con una tarea pendiente, la del nuevo mapa concesional que debe proporcionar a Zamora, y Castilla y León, unas rutas capaces de dar un servicio real a un disperso mundo rural. Aunque se han dado pasos, la tarea no es sencilla. Resumiendo, de nada vale tener autobús gratis si no hay autobús.

Incendios y biogás

La política medioambiental debe estar en primera línea sobre todo en un puñado de aspectos que se antojan vitales: incendios forestales, gestión de la fauna y desarrollo de las nuevas fuentes de energía, desde los parques eólicos y fotovoltaicos hasta el biogás. En todos ellos hay normativa nacional e incluso europea insoslayable, pero se presume que también desde la autonomía se puede hacer mucho al respecto.

En cuanto a los incendios, después de lo ocurrido este verano se han anunciado cambios en profundidad y está por ver que se de con la tecla. Porque se atisba que la fórmula aplicada hasta ahora ha sido muy insuficiente a la hora de abordar los grandes fuegos de miles de hectáreas. Con respecto a la fauna hay que hilar más fino, pero desde luego no se puede seguir con una situación de accidentes, ataques del lobo y daños a propiedades actual y se requieren medidas imaginativas y, quizá más dinero.

El equilibrio fauna-humano no es fácil, pero teóricamente podría llegar a ser posible, sobre todo cuando es la especie de dos piernas, en lugar de la de cuatro patas, la que se siente en peligro de extinción.

Y respecto al desarrollo fotovoltaico, eólico, del hidrógeno verde y el biogás parecería conveniente que la Junta no se limitara a ser espectador pasivo y dentro de sus competencias pusiera riendas al desbocado boom de proyectos que seguramente sean imparables, pero en los que la provincia se juega una hipoteca ambiental en forma de ocupación de suelos, olores, contaminación o sustracción de recursos hídricos enorme.

La ordenación territorial

En este asunto, como en el del desarrollo territorial tendría importancia afrontar de una vez lo que se conoce como ordenación del territorio, término que a la gente puede sonar a chino sobre todo después del fracasado intento basado en las más incomprensibles aún ubost, pero que es fundamental para poder afrontar la prestación de servicios en un territorio tan amplio y despoblado como el de Zamora y otras amplias zonas de Castilla y León. Un asunto que ningún partido tiene entre sus prioridades, enfrascados en aspectos y carencias de más urgencia, pero que se antoja fundamental como paso previo a cualquier política de desarrollo.

Las preocupantes carencias sanitarias son otro gran asunto que conviene abordar, entre otras cosas porque las competencias son netamente autonómicas, por más que haya circunstancias con las que torear que superan los límites regionales, como la falta de médicos. Pero se pueden hacer muchas cosas, como planes para atraer facultativos o mejora de condiciones que primen la llegada de profesionales a hospitales pequeños o consultorios de pueblos de zonas de difícil cobertura.

En este caso hace falta dinero, pero también un plan, una idea eficaz. Seguramente sea el primer caso para resolver los problemas derivados, como es la larga lista de espera que hay incluso para ver al médico de cabecera.

Sin inauguraciones

Y el que venga tendrá que acabar las grandes realizaciones pendientes en las que había voluntad, dinero, colaboración institucional, proyectos y todos los ingredientes necesarios para a estas alturas los políticos se hubieran hinchado a inaugurar cosas. Pero no es posible, porque la coyuntura empresarial ha provocado que no estén hechos ni el Museo de Semana Santa, ni el Centro Cívico, ni el nuevo Conservatorio, ni siquiera la nueva residencia aunque este proyecto habría que dejarlo aparte porque este lejos de sufrir retrasos ha ido siempre en plazo.

Algo parecido se puede decir del desarrollo de los Planes Territoriales, como el de Benavente, el de la Raya, el de Tierra de Campos o los proyectos en torno a la capital polígono de Monfarracinos o Hub de La Aldehuela. Suenan bien, están en embrión, pero quienes sigan o les sustituyan en Valladolid deben ser capaces de desarrollarlos de verdad, es decir, sin operaciones de "ingeniería financiera" que hagan figurar con inversión extraordinaria lo que venía siendo la de siempre.

En Educación quizá las mayores carencias se están dando en el desarrollo del Campus Viriato, cuya responsabilidad no es atribuible tanto a la Junta como a la Universidad de Salamanca, si bien es la primera la que paga la fiesta y por tanto sí tendría algo que decir en este sentido. Parece que últimamente se puede estar moviendo algo en este sentido, pero será difícil superar el fiasco de la marcha a Béjar del grado de Mecatrónica, que parecía cantado para Zamora.

Otro gran proyecto del que habrá que estar al tanto es el de Monte la Reina. El desarrollo del campamento militar tiene un único responsable, que es el Gobierno central, si bien la Junta y ayuntamientos deben hacer los deberes para facilitar que sea posible la llegada de miles de familias a vivir a la zona entre Toro y Zamora.

Equilibrio y despoblación

Lo más complicado y en lo que más pueden influir las recetas políticas de cada partido es en conseguir políticas reales contra la despoblación.

Y lo mismo ocurre con los desequilibrios territoriales. En la comunidad más grande de Europa las diferencias entre unas provincias y otras son abismales, y lo que es peor, se van agrandando. Parece como si Castilla y León se hubiera basado en el Eje Valladolid-Palencia-Burgos, con Hijuela en León, mientras en resto haya quedado en un segundo plano, llámese en sedes instituciones o en los grandes proyectos de futuro. En este sentido tampoco parece haber una receta de ningún partido para solucionar este problema, más allá del remedio leonesista de partirla en dos, lo que parece poco menos que una utopía.

Tampoco quiere decir que durante las sucesivas décadas de autonomía todo ha sido retroceso para la provincia, porque se han hecho cosas, y muy bien, desde la Junta y desde todas las administraciones. Pero cuando llegan los indicadores, las notas de los exámenes, en las asignaturas troncales Zamora saca insuficiente, claramente necesita mejorar.