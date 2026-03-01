Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Sr. Puente, Sr. Caballero, Sr. Martínez Heredia. Si sus familiares vivieran en Sanabria, ¿habrían hecho esto?"

La decisión de RENFE, aprobada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, de eliminar frecuencias clave ha dejado incomunicadas a comarcas enteras, perjudicando a más de 150.000 potenciales viajeros

Alejandra Bonel García

Alejandra Bonel García

A los pies de un ataúd, o desde dentro, los zamoranos lloran en el entierro de Sanabria. Tan solo 5 años después de la inauguración de la estación de alta velocidad en Otero de Sanabria, "los zamoranos han visto suprimidas las frecuencias que les acercaban al trabajo, al médico, a clases o a la cultura. Todo para que toda el área metropolitana de Vigo llegue antes a Madrid, impidiéndoselo a la gente de Sanabria, Lagudiña y Medina del Campo", explica uno de los responsables de esta manifestación: "Y lo único que pedimos es que los trenes salgan 15 minutos antes de cada cabecera para así poder llegar todos".

Renfe entierra Sanabria / Alba Prieto

En ciertas historias los nombres no son necesarios, y esta, es una de ellas, donde tan solo tres hombres, con una imagen y un mensaje, son capaces de representar a miles de personas afectadas: "En 2021 se expropiaron tierras a todos los que somos de allí con la finalidad social de que pudiéramos subirnos al tren y no tener que emigrar. Gracias a ello se consiguió que el 50% de los pueblos de Sanabria ganaran población. Cuatro años y medio después, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, realizó una petición que fue aceptada en junio de 2025 por Álvaro Martínez Heredia, director de RENFE, y que contó con la aprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente. El 9 de junio eliminaron las dos frecuencias de la mañana que más comunicaban en el sentido Galicia-Madrid. La de las 8:00 horas y la de las 9:00 horas".

A esta situación se le sumó la eliminación de la parada de las 8:15, hora que permitía a los ciudadanos llegar a trabajar, al médico o a los colegios, "y no solo eso. Cuando vas a comprar un billete con origen o destino Sanabria te dicen que no hay, que están ocupados los trenes y para así poder reservar plazas con origen o destino a Vigo", explican. "Dejan incomunicadas a comarcas como Viana (5.600 habitantes), Sanabria, (5.600), La Carballeda (3.600), Aliste (6.800), Castrocontrigo (690), La Cabrera (3.600), Trasos Montes (102.000). Dejan sin servicio a 150.000 potenciales viajeros que tienen una distancia inferior a 55 km para poder coger el tren. Y aquí incluimos la comarca de los Valles sin Benavente que está a 73 kilómetros con 17.000 habitantes", sentencian Pedro Pablo González, Felipe Lagarejos y Roberto Matellán.

"Nos obligan otra vez a migrar, a coger el coche, a sufrir riesgos de tener accidentes con toda la fauna que hay, la cual está protegida. A seguir contaminando. ¿Dónde está el ecologismo y la economía sostenible? Están incumpliendo leyes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y toda la legislación comunitaria. Hay un dictamen de la Unión Europea en el que dice que se incumple la legislación comunitaria en zonas desfavorecidas y aun así parece ser que no quieren cambiar", anuncian eufóricos.

"Sr. Óscar Puente, Sr. Abel CaballeroÁlvaro Martínez Heredia. Si sus hijos, nietos o familiares vivieran en Sanabria, ¿habrían hecho esto?", preguntan.

TEMAS

