"Sr. Puente, Sr. Caballero, Sr. Martínez Heredia. Si sus familiares vivieran en Sanabria, ¿habrían hecho esto?"

A los pies de un ataúd, o desde dentro, los zamoranos lloran en el entierro de Sanabria. Tan solo 5 años después de la inauguración de la estación de alta velocidad en Otero de Sanabria, "los zamoranos han visto suprimidas las frecuencias que les acercaban al trabajo, al médico, a clases o a la cultura. Todo para que toda el área metropolitana de Vigo llegue antes a Madrid, impidiéndoselo a la gente de Sanabria, Lagudiña y Medina del Campo", explica uno de los responsables de esta manifestación: "Y lo único que pedimos es que los trenes salgan 15 minutos antes de cada cabecera para así poder llegar todos".

Renfe entierra Sanabria / Alba Prieto

En ciertas historias los nombres no son necesarios, y esta, es una de ellas, donde tan solo tres hombres, con una imagen y un mensaje, son capaces de representar a miles de personas afectadas: "En 2021 se expropiaron tierras a todos los que somos de allí con la finalidad social de que pudiéramos subirnos al tren y no tener que emigrar. Gracias a ello se consiguió que el 50% de los pueblos de Sanabria ganaran población. Cuatro años y medio después, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, realizó una petición que fue aceptada en junio de 2025 por Álvaro Martínez Heredia, director de RENFE, y que contó con la aprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente. El 9 de junio eliminaron las dos frecuencias de la mañana que más comunicaban en el sentido Galicia-Madrid. La de las 8:00 horas y la de las 9:00 horas".

A esta situación se le sumó la eliminación de la parada de las 8:15, hora que permitía a los ciudadanos llegar a trabajar, al médico o a los colegios, "y no solo eso. Cuando vas a comprar un billete con origen o destino Sanabria te dicen que no hay, que están ocupados los trenes y para así poder reservar plazas con origen o destino a Vigo", explican. "Dejan incomunicadas a comarcas como Viana (5.600 habitantes), Sanabria, (5.600), La Carballeda (3.600), Aliste (6.800), Castrocontrigo (690), La Cabrera (3.600), Trasos Montes (102.000). Dejan sin servicio a 150.000 potenciales viajeros que tienen una distancia inferior a 55 km para poder coger el tren. Y aquí incluimos la comarca de los Valles sin Benavente que está a 73 kilómetros con 17.000 habitantes", sentencian Pedro Pablo González, Felipe Lagarejos y Roberto Matellán.

"Nos obligan otra vez a migrar, a coger el coche, a sufrir riesgos de tener accidentes con toda la fauna que hay, la cual está protegida. A seguir contaminando. ¿Dónde está el ecologismo y la economía sostenible? Están incumpliendo leyes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y toda la legislación comunitaria. Hay un dictamen de la Unión Europea en el que dice que se incumple la legislación comunitaria en zonas desfavorecidas y aun así parece ser que no quieren cambiar", anuncian eufóricos.

"Sr. Óscar Puente, Sr. Abel CaballeroÁlvaro Martínez Heredia. Si sus hijos, nietos o familiares vivieran en Sanabria, ¿habrían hecho esto?", preguntan.