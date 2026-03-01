Patxi López invita en Zamora a votar al PSOE para salir de "40 años de apatía y declive"

El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha reservado la comida de este domingo para departir militantes y simpatizantes zamoranos una paellada en el pabellón de La Josa en la que ha invitado a votar al PSOE en las elecciones del 15 de marzo, al ser "la única posibilidad de que haya un Gobierno progresista en Castilla y León". Se trataría, además, según ha argumentado de un Gobierno de la Junta que daría "la vuelta a estos 40 años de apatía, de aburrimiento y de declive" en los que ha gobernado el PP.

El parlamentario vasco ha acusado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de no tener una alternativa de España ni trabajar para que Castilla y León y en vez de ello hacer política "exclusivamente para castigar y destruir" a los socialistas y "especialmente" a Pedro Sánchez.

Para ello, "les da igual votar en contra de 13 millones de pensionistas para que no les suban la pensión" o de los millones de trabajadores a los que "este Gobierno sube el salario y les da derechos", ha declarado Patxi López, que ha censurado igualmente la posición de los "populares" en la política de becas, de vivienda o de cuotas de trabajadores autónomos.

Patxi López, de espaldas, y el candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, saludan al expresidente autonómico Demetrio Madrid. / José Luis Fernández

"Eso no es lo que les preocupa, ellos no están en política para resolver problemas" sino para "ayudar a los suyos, los privilegiados de este país", ha declarado el portavoz socialista en la Cámara baja. Por ello, se ha mostrado convencido de que en los comicios del 15-M Castilla y León "no se va a confundir" y se van a acabar "esos 39 años de Gobierno de la derecha, que ahora además viene con la extrema derecha". Ha apelado también al "voto útil en favor del Partido Socialista".

Okupas y escudo social

En clave nacional, el histórico socialista vasco se ha referido al rechazo en el Congreso del denominado "escudo social", un paquete de medidas sobre las que el Gobierno pretende seguir trabajando para que se pongan en marcha. A su juicio, el PP, Vox y Junts votaron en contra de esas medidas que ayudan a la ciudadanía más vulnerable poniendo "una excusa que es una mentira flagrante", ya que "ese escudo no protege a los okupas" sino a las "familias humildes que en un momento determinado no puedes pagar el alquiler y, si no tienen una solución habitacional, estarían en la calle".

De izquierda a derecha, Patricia Martín, Carlos Martínez, Patxi López, Antidio Fagúndez, Iñaki Gómez y MaríaVelasco aplauden a los asistentes a la comida-mitin del PSOE de Zamora. / José Luis Fernández

De forma retórica se ha preguntado por qué están en contra de ello, de que a los autónomos se le congelen las cotizaciones o de las familias que no pueden pagar suministros básicos como la luz o el agua. Ha recordado igualmente que en ese paquete de medidas tumbado por el Gobierno iban a las ayudas a la compra de vehículos eléctricos o las de los afectados por la dana, los incendios o el accidente de Adamuz.

Por todo ello, ha sostenido que no es al PSOE al que se debe preguntar por esa cuestión, sino que "la carga de la prueba" está en el PP, Vox y Junts que votaron en contra y "hacen política para castigar a los ciudadanos y ciudadanas, no para castigar al Gobierno", ha afirmado Patxi López en Zamora, en declaraciones a los periodistas, minutos antes de protagonizar el acto central de campaña de los socialistas de la provincia.

Vía diplomática en Irán

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados ha hablado igualmente de cuestiones de política internacional y el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Al respecto, ha explicado que el ministro de Exteriores se ha reunido con embajadores y el cuerpo diplomático para trasladar la apuesta del Gobierno de España, "que encarna muy bien lo que es la ciudadanía española", y condenar el "uso de la violencia" y los ataques. "No podemos volver a meter al Oriente Medio en un conflicto bélico sin final, sin saber qué va a ser mañana, sino que hay que apostar y hay que desescalar la violencia", ha planteado Patxi López, para reiterar su apuesta por el diálogo y "las vías diplomáticas" de cara a dar "una solución duradera y verdadera en esa zona del mundo".

El diputado socialista ha tenido oportunidad en Zamora de saludar al primer presidente de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid, al que "las malas artes del Partido Popular" y la "política del fango" apearon de la presidencia autonómica por acusaciones de las que luego se demostró "su absoluta inocencia".

Involución de la sanidad

En la comida-mitin celebrada en el pabellón de La Josa han estado presentes tanto Demetrio Madrid como otro histórico socialista, el exalcalde de Zamora Andrés Luis Calvo.

Entre los que han tomado la palabra en el acto, además de Patxi López; el candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León; Carlos Martínez; o el cabeza de lista por Zamora, Iñaki Gómez; también ha figurado la número dos por la provincia, la benaventana Patricia Martín, que ha lamentado la "involución" de la sanidad con Mañueco que lleva, por ejemplo, a que ya no pueda nacer un niño en el Hospital de Benavente porque aunque hay infraestructura no hay profesionales sanitarios.