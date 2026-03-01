"¿Te merece la pena todo este lío?", la pregunta que más hacen y que contesta el candidato por Zamora Iñaki Gómez

El cabeza de lista del PSOE de Zamora en las elecciones del 15 de marzo, Iñaki Gómez, ha confesado que el mensaje que más recibe de quienes le conocen de otros ámbitos es de que si le "merece la pena todo este lío", en referencia a su decisión de encabezar la candidatura.

Su respuesta, tras valorar tanto los asuntos personales como la vida profesional, es que sí. "¿Si no es ahora, cuándo?", se ha preguntado retóricamente, para aludir a la posición del Gobierno de España frente a los conflictos internacionales, la defensa de lo público o el avance en derechos impulsados por el PSOE.

Ha confesado que quiere dejar a sus hijos un país mejor, una Comunidad Autónoma y "una Zamora mejor" y por ello ha apelado también a toda la ciudadanía de la provincia a "votar en conciencia". El cabeza de lista por Zamora ha recordado además su etapa de jugador de balonmano para lamentar que las infraestructuras deportivas eran mejores en otras Comunidades y pedir un cambio tras los 39 años del PP.

Por su parte, el secretario provincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha afirmado que el 15 de marzo solo hay dos opciones, o votar "a la derecha y la ultraderecha para que sigan con 40 años de abandono de los servicios públicos" o hacerlo al PSOE como "única alternativa de cambio y de ilusión para esta tierra". Al respecto, ha defendido la concentración del voto de izquierdas en la papeleta del PSOE porque es "el único partido progresista" que va a sacar representación por la provincia de Zamora en las Cortes regionales.