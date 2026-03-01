MasterChef en Zamora con un producto que se esconde bajo tierra

No era una competición, pero los participantes se entregaron al juego entre cacerolas, vitrocerámicas, batidoras, sartenes y cuchillos.

Con la presión añadida del tiempo —media hora de preparación— y de estar expuestos a unos comensales que esperaban el resultado para obtener su recompensa en forma de tapas donde la trufa era protagonista.

II Jornadas Gastronómicas de la Trufa en Zamora / Víctor Garrido

Se trataba de la actividad principal de las II Jornadas Gastronómicas de la Trufa en Zamora, organizadas por la Asociación Zamorana de Empresarios de la Hostelería (Azehos), que se desarrolló en las instalaciones de la Fundación Rei Afonso Henriques.

La lista de profesionales

Junto a los cocineros de afamados restaurantes zamoranos de la capital y la provincia, los capitanes de cada uno de los ocho equipos que participaban en este nutritivo concurso representaban a provincias de Castilla y León, como Carlos Jiménez (Valladolid), Christian Martínez (Segovia), Héctor Carabias (Salamanca), Javier Rodríguez (León), Ismael González (Ávila), Francisco de Gregorio Mateo (Soria) y Álvaro Urueña (Burgos), además de la doble representación zamorana en uno de los equipos, capitaneado por Samuel Pedrosa, de Villaralbo.

Los grupos los completaban políticos, periodistas, empresarios y deportistas zamoranos, quienes mostraron sus mejores dotes como pinches, acatando las órdenes de los profesionales con buena intención y mucha maña.

La trufa inspira la creatividad culinaria

Al más puro estilo del programa MasterChef, cada trío de cocineros abría la caja que le había tocado en suerte para elaborar una tapa con los ingredientes que se encontraban en su interior. Desde limones hasta huevos, pasando por queso, bacalao, torreznos, patatas, carne picada, cebolla, garbanzos, arroz o cecina.

La única nota en común era que en todas las cajas había trufas, el ingrediente que tenía que dar protagonismo al plato.

Experiencia y oficio

Se comprobó la experiencia y oficio de los participantes, que enseguida idearon sus creaciones, para que los comensales pudieran degustar desde una hamburguesita con reducción de vino y queso de Zamora hasta un hummus con limón y crujiente de cecina, arroz meloso, patatas revolconas con torreznos o bacalao sobre una cama de parmentier.

La presión del tiempo no pudo con ellos y dejaron un buen sabor de boca a los más de cincuenta invitados.

La trufa inspira la creatividad culinaria

Desde la Diputación Provincial de Zamora, patrocinadora de este evento, Víctor López de la Parte señaló la importancia de que la provincia, más allá del patrimonio cultural y natural, "comience a promocionarse también como destino gastronómico en torno a un producto gourmet como es la trufa".

Un objetivo a futuro en el que también tienen mucho que aportar los propios cocineros zamoranos.

Todos los participantes en TrufaChef. / Víctor Garrido

En el acto también estuvo Emilio Gallego Zuazo, de Hostelería España, quien apoyó las palabras de López de la Parte, asegurando que Zamora y Castilla y León tiene los elementos "fundamentales", como son profesionales y materias primas, "para llevar la gastronomía a lo más alto".