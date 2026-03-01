Mari Pau Domínguez defiende la fuerza de la mujer a finales del siglo XIX en su último libro, que presentará el jueves en Zamora

La periodista Mari Pau Domínguez será la protagonista del primer encuentro del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de marzo, con la presentación de su libro "Las arrepentidas", con absoluto protagonismo femenino. Se trata de una novela, como ella misma define, "que es un homenaje a las rebeldes que lucharon por mantener aquello en lo que creían y, sobre todo, a quienes amaban".

Carlota Visedo es la protagonista de este drama que se sitúa en el Madrid de 1896. Esta joven marquesa es arrancada de su vida y confinada en la temible Casa del Pecado Mortal, un lugar destinado a quebrar a las mujeres que no se someten a la norma social. Entre rezos, muros húmedos y el eco de llantos arrebatados, Carlota descubre la magnitud del castigo reservado a quienes se atreven a amar fuera de las reglas.

De regreso a la sociedad madrileña, la humillación y el acoso de su marido no consiguen doblegarla. Frente a él se aferra a la pasión imposible que la une a Rodolfo Valderroca y al secreto que marcará para siempre su destino: un hijo perdido en la sombra del encierro.

Sacar a la luz un episodio silenciado

"Las arrepentidas" reconstruye un episodio silenciado de la historia de este país: las casas donde las mujeres eran ocultadas para ser doblegadas por rebelarse al orden establecido y que permanecieron en activo hasta bien entrado el siglo XX. "Una novela de amor y resistencia, de pérdida y búsqueda, que aplaude la fuerza de aquellas que se negaron a arrepentirse de ser quienes eran ni de lo que hicieron", señalan desde la crítica.

Su autora, Mari Pau Domínguez, comenzó su carrera periodística en El Periódico de Cataluña y Diario 16. Posteriormente, ha participado en los telediarios así como en diversos programas de entrevistas de TVE, Telemadrid, la Cadena SER, La Sexta y Trece, entre otros.

Éxito tras éxito literario

Desde que empezara a publicar sus primeros libros a principios de los años noventa han aparecido sus novelas "La tumba del irlandés", "Dime que no eres tú", "El diamante de la reina" o "La casa de los siete pecados", distinguida con el I Premio Caja Granada de Novela Histórica.

La cita con esta periodista y escritora será el próximo jueves, 5 de marzo, a las 20.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario, con entrada libre hasta completar aforo.