El futuro de las teas del Cristo de la Buena Muerte: la cofradía valora opciones tras la prohibición

Durante la asamblea general de la Hermandad penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte "se ha dado cuenta de la prohibición de la delegación episcopal de patrimonio, cultura y sociedad", mediante la cual, los hermanos de la cofradía tienen prohibido encender las teas dentro del templo: "Se están valorando diversas opciones, para lo cual, el señor Abad ha pedido la colaboración de todos los hermanos dada la novedad de este asunto", explica Blas Leal, secretario de la cofradía desde el 2021.

Esta medida de la Delegación Episcopal de Cultura, Patrimonio y Sociedad de Zamora, actualmente bajo la dirección de Juan Carlos López Hernández, y la propia Diócesis de Zamora pretende garantizar la seguridad de las personas y la integridad del patrimonio histórico-artístico. Sin embargo, esta normativa ha generado cierto debate la ciudad de Zamora, donde la Semana Santa es un Bien de Interés Cultural: "Entre las opciones se baraja hacerlo al público en la cuesta de San Vicente, encenderlas en el zaguán o poner una carpa, entre otras", una decisión que, según Leal, "aún está por ver".

Además, desde la cofradía trasladan "que la hermandad goza de un estado de salud económico muy aceptable". "Hemos arreglado el cuarto en la nave lateral situada en el exterior de la iglesia de San Vicente. Hay un cuarto que por razones de humedad se degradó y que ahora se encuentra en perfectas condiciones gracias a la Junta de Gobierno", sentencia.

Los días 11, 12 y 13 de marzo tendrá lugar la celebración del triduo en honor del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de hermanos fallecidos de la Hermandad, el cual, se llevará a cabo en la iglesia de San Vicente a las 20:00 horas.