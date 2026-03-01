¿Una Eurorregión con Zamora y Braganza? La propuesta de la nueva alcaldesa lusa para negociar en Bruselas beneficios fiscales para la frontera

Del lado portugués tenemos la autopista A4, pero su continuidad en España es a través de la carretera Nacional 122 ¿qué puede decir al respecto?

Las conexiones por carretera que menciona para Braganza y Portugal son cruciales y de suma importancia. Portugal ha cumplido con lo que debía hacer respecto a la conexión con Zamora, es decir, hacer la autovía hasta Quintanilha, y ahora necesitamos que España cumpla con lo que se comprometió en varias cumbres hispano-portuguesas. En todas las cumbres existe este compromiso del Gobierno español, y, por lo tanto, es realmente necesario que se cumpla, y ese es el llamamiento que hago.

¿Y de la otra carretera estratégica que une Braganza con la provincia de Zamora a través de Sanabria, qué piensa?

Es otra conexión muy importante en la que estamos trabajando.Actualmente, estamos preparando la Declaración de Impacto Ambiental para que se haga realidad. Al ser una conexión transfronteriza, también debe contar con la participación de España, y España ya ha emitido su opinión, por lo que nuestro organismo responsable, la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, está integrando todas las contribuciones.

¿Cómo se materializará la variante de la frontera de esta carretera?

Esta conexión a través de Rihonor de Castilla y de Rio de Onor cuenta con la financiación prevista en nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se había previsto una inversión de 29 millones de euros, pero, de hecho, debido a los numerosos retrasos anteriores, es probable que esta cantidad ya no sea financiada por el Programa de Recuperación y Resiliencia, aunque existe el compromiso del Gobierno portugués de asumir esta inversión. Ahora bien, es importante, una vez más, que España también realice la conexión que le corresponde en el lado español.

La alcaldesa de Braganza, Isabel Ferreira, en la Fundación Rei Afonso Henriques. / A. F.

En ese sentido, ¿a quién hacen esa reivindicación, a la Junta de Castilla, al ser una carretera autonómica en el lado español, o el Gobierno de España, al ser una comunicación transfronteriza que llega a Puebla de Sanabria?

Ese es un asunto que puede resolverse. Sé que ese tipo de cuestiones es muy frecuente en España, debido a los distintos niveles de gobernanza administrativa, pero, por ejemplo, en el lado portugués, esta conexión Braganza-Puebla tampoco era una carretera municipal, sino una carretera nacional, pero existía un acuerdo entre Infraestructuras de Portugal, que gestiona estas carreteras nacionales, y el Ayuntamiento de Braganza para que se pudiera llevar a cabo esta intervención. Así que, si hay buena voluntad, no será el nivel administrativo el que cause problemas. Tenemos que encontrar financiación. Sé que el principal problema es quién lo financiará, pero esa solución tiene que aparecer.

Esa carretera les pondría en el mapa de la Alta Velocidad, a través de la estación de Otero de Sanabria.

Para nosotros, es muy importante estar lo más cerca posible del tren de Alta Velocidad. Ahora bien, también debo decir que, a diferencia de las conexiones por carretera, donde Portugal ha hecho su parte y España aún no, España está mucho más avanzada en cuanto a conexiones ferroviarias, ya que el interior de Portugal, nuestra frontera, no tiene ninguna conexión ferroviaria. Por lo tanto, para nosotros es fundamental garantizar primero la comunicación ferroviaria dentro del país, una conexión que se encuentra actualmente en estudio: Oporto, Vila Real, Braganza, que luego conecta con Zamora y es de alta velocidad. Por supuesto, es algo que defendemos, pero siendo completamente honesto y realista, sé que no es algo que se vaya a concretar a corto plazo, ya que Portugal, en términos de inversión ferroviaria, aún tiene mucho que recuperar y hacer. Actualmente, nada de esto está incluido en la Red Transeuropea del Transporte, pero existe una demanda interna en Portugal para una conexión que abarque desde Oporto hasta Vila Real, Braganza y Zamora. Estamos llevando a cabo, junto con el gobierno portugués y la comunidad intermunicipal Tierras de Tras os Montes un estudio relacionado con este enlace ferroviario. Se destinaría tanto al transporte de pasajeros como al de mercancías, lo cual también es muy importante dada la ubicación geoestratégica de Braganza, muy cerca de la frontera española y del mercado europeo.

Para la carretera Puebla-Braganza había 29 millones del Plan de Transformación, por los retrasos quizá no lleguen, pero el compromiso existe

¿Cómo se puede fortalecer la cooperación entre Zamora y Braganza, de la que se habla desde hace tantos años? ¿Desde su cargo como alcaldesa de Braganza intentará fomentar esas relaciones?

Contamos con varias agrupaciones europeas de cooperación territorial formalizadas, una de las cuales es Zasnet, que permite una estrecha colaboración en materia de patrimonio paisajístico y ambiental de zonas únicas de Portugal y España, desde el punto de vista de su biodiversidad. Por lo tanto, tenemos numerosos proyectos en marcha en este ámbito territorial. Como ya he mencionado, también contamos con la Fundación Rei Afonso Henriques, que cuenta con un plan integral de actividades en diversas dimensiones que también queremos potenciar. En materia de ciencia y tecnología, mantenemos una estrecha colaboración con España, y en particular con Zamora, a través de la Universidad de Salamanca y la Escuela Politécnica Superior. Hay muchos proyectos en Zamora que queremos impulsar, especialmente en el sector agroalimentario. Tenemos varios proyectos en marcha en este ámbito, incluso con empresas zamoranas dedicadas a los cereales, por poner un ejemplo concreto. Esta es una zona donde Braganza quiere consolidarse como un valle alimentario y, por lo tanto, un territorio donde la innovación agroalimentaria es crucial, con la presentación de nuevos productos. También contamos con numerosos proyectos de cooperación, por ejemplo, relacionados con la movilidad sostenible con rutas de ciclismo de montaña, rutas paisajísticas y senderos. Por lo tanto, Braganza y Zamora participan en varios de estos proyectos conjuntos. Otro ámbito en el que colaboramos estrechamente con Zamora es en la de la Economía Plateada o la Silver Economy, un tema relevante para Portugal y España, especialmente en esta zona fronteriza. Se trata de ayudar a las personas mayores más aisladas y vulnerables, pero también desde la perspectiva de la innovación y el emprendimiento, apoyando diversas iniciativas empresariales en torno a la Economía Plateada en el ámbito de la teleasistencia digital, y por lo tanto, los llamados empleos plateados. También mantenemos un proyecto de colaboración muy intenso con Zamora ciudad, en particular. Así que diría que las relaciones entre Braganza y Zamora son realmente muy estrechas y el camino debe ser siempre el de consolidar y aumentar esta colaboración.

Isabel Ferreira, en las instalaciones de la FRAH. / A. F.

¿También se da esa colaboración en materia de infraestructuras por carretera?

En cuanto a la infraestructura vial, por supuesto, las inversiones también son mayores, y me gustaría que España terminara la autovía y cumpliera con lo acordado al más alto nivel por el jefe de Gobierno español y nuestros primeros ministros.

Braganza y Zamora comparten problemas comunes de despoblación y reto demográfico. ¿Cuál es su hoja de ruta para combatirlos?

Este es un objetivo clave de nuestro mandato municipal, y por eso hemos invertido mucho en innovación. En cuanto al conocimiento, la ciencia y la tecnología, contamos con un parque científico y tecnológico en Braganza, el Brigantia Ecopark, que ha impulsado considerablemente el empleo juvenil, contribuyendo a la retención de jóvenes y a la formación de familias. Actualmente, estamos ampliando este parque con un nuevo edificio, cuyo proyecto estamos preparando, principalmente para fortalecerlo en dos áreas muy importantes para nosotros: la agroalimentación, como ya he mencionado, y las industrias creativas y las nuevas tecnologías. En la región norte, estas dos áreas están marcadas por el descubrimiento empresarial, y por lo tanto, este es, en cierto modo, el camino que debemos seguir para retener a cada vez más jóvenes. Para lograrlo, necesitamos diversidad laboral y un fuerte apoyo para atraer inversiones.

¿Desde que en noviembre accedió a la alcaldía de Braganza ha tenido ya oportunidad de reunirse tanto con el alcalde de Zamora como con el presidente de la Diputación de Zamora, y si es así qué mensaje les ha trasladado?

Sí, ya me he reunido con ambos, y el mensaje recíproco, en los dos sentidos, siempre se centra en fortalecer la cooperación. Y ahora compartiré otro tema muy importante que también he tratado con ellos, pero que incluso hemos abordado en un foro más amplio como es la creación de una Eurorregión entre las regiones Norte y Centro de Portugal y Castilla y León, a semejanza de lo que ocurre con el Norte de Portugal y Galicia, que cuenta con ya cuentan con una Eurorregión y ha tenido resultados muy importantes, incluso desde el punto de vista económico. Nosotros hoy ya contamos con una estrategia común de especialización inteligente con Castilla y León. Debemos avanzar hacia una Eurorregión, y este es el reto que siempre he planteado cuando me reúno con el presidente de nuestra Comisión Regional de Coordinación y Desarrollo del Norte y Centro, para que podamos colaborar con Castilla y León en este sentido.

¿El 15 de marzo habrá elecciones en Castilla y León, cómo puede influir que haya un Gobierno u otro en las relaciones con Braganza?

Para mí, es absolutamente indiferente. Trabajaremos con quien la población decida, y trabajamos con quien quiera colaborar con nosotros y con quien esté realmente comprometido con esta cooperación transfronteriza, que es muy importante porque nuestra frontera es una de las más antiguas y extensas de Europa y se enfrenta a los mismos retos. Contamos con algo único en el espacio europeo: una estrategia común de desarrollo transfronterizo, que tuve la oportunidad de negociar con España cuando era secretaria de Estado en Portugal. No existe otro caso en el espacio europeo, son los únicos dos países que han alcanzado un entendimiento al más alto nivel para contar con una estrategia común de desarrollo fronterizo. Por lo tanto, debemos aplicar esta estrategia, que tiene varias dimensiones: de infraestructuras, culturales, de economía o de educación, y, por lo tanto, también debe servir de guía para que podamos fortalecer cada región.

Me gustaría que España terminara la autovía de la N-122 y cumpliera lo acordado al más alto nivel por los Gobiernos de España y Portugal

¿Comparte la propuesta del exalcalde de Oporto, Rui Moreira, de crear una "Iberolux" de España y Portugal, a semejanza del Benelux, como territorio común impulsado por Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo?

Sí, sin duda, por eso hablaba de la Eurorregión. Claro que, si se trata solo de dos países, la presión aumenta, pero el hecho de que también tengamos la Eurorregión ya nos da, desde un punto de vista administrativo, geopolítico y geoestratégico, mayor fuerza para negociar asuntos importantes. Pondré un ejemplo: el sistema fiscal. El sistema fiscal siempre es un instrumento importante para retener población, pero las normas europeas son bastante estrictas en cuanto a los beneficios fiscales. Si tuviéramos una Eurorregión, o un entendimiento más amplio entre Portugal y España, sería más fácil negociar con Bruselas, por ejemplo, un paquete fiscal para zonas fronterizas, zonas realmente despobladas y más críticas. Esta vía sería importante para este tipo de iniciativa.

¿Zamora y Braganza deben tener esa fiscalidad diferenciada por ser zonas más pobres y más despobladas?

Sí. Todo depende de la referencia que tengamos. Obviamente, cuando hablamos de Braganza como capital de distrito, hay otros municipios en el distrito de Braganza con indicadores de despoblación más preocupantes, y ese es el ejercicio que debemos realizar y en el que estamos trabajando en Portugal, con un grupo de trabajo creado por el Gobierno, que incluye a los municipios. Yo represento a los municipios del país en este grupo, donde analizamos para elaborar un mapa de interior, de la región de frontera, llamémosle así, con el fin de determinar qué municipios deberían incluirse en ese mapa para tener beneficios financieros, incentivos fiscales y otras políticas públicas que discriminen positivamente esos territorios. En mi experiencia como gobernante fue difícil abordar este tema porque cuando queremos definir mapas más pequeños, todos quieren estar incluidos, y por eso, a veces, en lugar de tener un mapa más pequeño, tenemos uno más grande. Por lo tanto, debemos tener muy claro los criterios y el impacto que queremos tener. Actualmente, con el mapa del interior que tenemos en Portugal, por ejemplo, es imposible implementar medidas de gran impacto porque se trata de un mapa que abarca el 30 % de la superficie territorial del país y municipios muy diferentes, algunos con dinamismo económico y otros sin ningún dinamismo y ese es el criterio que debe tenerse en cuenta.