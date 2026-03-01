Carlos Martínez y la fórmula "de los 30 minutos" contra el éxodo rural que desgrana en Zamora

El candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha desgranado en Zamora su propuesta de "territorio 30 minutos" que pretende aplicar en la Comunidad, con una organización que apueste por la comarcalización y por tener a un máximo de ese tiempo de distancia servicios como los sanitarios, los educativos o infraestructuras de suelo industrial.

Para ello, según ha abundado, es necesario reforzar los centros educativos para que los niños del medio rural no tengan que abandonar su pueblo "a partir de los doce años, con la maleta en la mano".

Ha juzgado necesario una mejora del transporte público por carretera en horarios y frecuencias y ha criticado que haya concesiones de rutas de autobuses caducadas desde los años 70 y 80.

Parada del AVE en Sanabria

Carlos Martínez también ha pedido disculpas porque en su última visita prometió que en semanas estaría el tren a Sanabria de primera hora de la mañana que se reclamaba y aún no está en marcha, pese a que "la voluntad política ya está fijada" y la parada se recuperará porque es "el compromiso socialista arrancado al Ministerio" de Transportes.

El líder socialista de Castilla y León ha reivindicado además la dotación de hospitales comarcales como el de Benavente y otros servicios para "evitar el desarraigo de esos jóvenes y de esos mayores que tienen que huir de sus pueblos, precisamente por falta de oportunidades y falta de garantía de servicios". Ha abogado, asimismo, por una planificación de inversiones autonómicas que "erradique la arbitrariedad con la que, de forma caprichosa" se prima a unos territorios en detrimento de otros.