Uno oro y una plata para Zamora: los estudiantes triunfan en los Spain Skills de FP

Zamora ha vuelto a hacer historia en los Spain Skills de FP, logrando dos medallas en la gala de clausura que está teniendo lugar en Madrid.

Un oro en Mecatrónica y una plata en la modalidad de Soldadura es la recompensa de estos alumnos por su buen hacer en sus respectivas especialidades.

Los alumnos de Mecatrónica reciben su medalla de oro / Cedida

Precisamente, Mecatrónica era la primera de las modalidades de FP que desvelaba a sus ganadores en la gala. El bronce se quedaba en Castilla-La Mancha, la plata iba para Galicia y el oro se lo llevaban los alumnos del IES Universidad Laboral Rafael González Gago y Álvaro Junciel Martín, entrenados por su profesor Julio Miñambres.

Los alumnos de Mecatrónica del IES Universidad Laboral, con su medalla de oro (derecha) / Cedida

Nueva medalla para Zamora

Tras la entrega de las medallas de Diseño Mecánico CAD y Fresado, volvían a cruzarse los dedos de los zamoranos en la categoría de Soldadura, donde participaba el alumno de Menesianos Zamora Hugo Martín Rodríguez, quien había ido acompañado por su profesor Manuel Poyo.

Hugo Martín (izquierda), con su medalla de plata. / Cedida

Murcia se hacía con el bronce y, a continuación, sonaba el nombre del zamorano para la plata, en una categoría donde el oro iba a parar a País Vasco.

Los zamoranos han logrado estos dos metales tras tres intensas jornadas de competición en las instalaciones de Ifema en Madrid, escrutados por un jurado que ha ido examinando al detalle cada ejecución de cada ejercicio.

Representación de Castilla y León

Castilla y León participaba en esta competición nacional con 37 estudiantes, aquellos que habían obtenido la medalla de oro en la competición skill regional, celebrada en Valladolid en abril del pasado año.

Los zamoranos, durante las pruebas en Ifema. / Cedida

Junto a los zamoranos, había representación de especialidades como Fresado, Tecnología de la Moda, Cocina, Atención Sociosanitaria o Animación y Juegos 3D, de la mayoría de las provincias de la comunidad.

Rumbo a Shanghái

Los alumnos de Mecatrónica del IES Universidad Laboral, junto con el resto de competidores que han obtenido el oro en Ifema de Madrid, representarán a España en el Campeonato Mundial de Formación Profesional World Skills en la ciudad china de Shanghái, entre los días 22 y 27 de septiembre de este año y también en el Campeonato Europeo de Formación Profesional Euro Skills en la ciudad alemana de Düsseldorf, también en septiembre, pero del año 2027.