De la soledad no deseada, a las adicciones o el suicidio: el papel clave de la enfermería en salud mental se pone de relieve en Zamora

Zamora ha acogido el VII Encuentro de Enfermería de Salud Mental de Castilla y León en el que se ha afianzado el papel clave de esta profesión sanitaria a la hora de abordar los problemas de salud en los que las heridas no son físicas. La jornada, que ha reunido a más de medio centenar de enfermeras en el salón de actos del centro de salud Santa Elena, ha estado organizada por la Asociación Española de Enfermería en Salud Mental, en colaboración del Colegio de Enfermería de Zamora y Sacyl.

El encuentro ha constatado la labor esencial que la enfermería juega en la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de todas las personas que atraviesan una enfermedad mental. En el foro profesional se han presentado 75 pósteres científicos que abordan distintos aspectos, algunos novedosos, relacionados con la salud mental y su abordaje desde la enfermería, según ha señalado desde el Colegio de Enfermería en una nota de prensa.

La soledad no deseada como factor silencioso de riesgo en salud mental en la población anciana, el baile flamenco como intervención enfermera para reducir la ansiedad, el manejo enfermero de la ansiedad en unidades de hospitalización psiquiátrica o el papel de la enfermera en atención primaria en casos de "burnout" digital en niños con sobreexposición a pantallas son algunas de las aportaciones de la Enfermería de Salud Mental de Castilla y León en el encuentro.

La jefa de Enfemería de Psiquiatría y Salud Mental del complejo asistencial de Zamora, Ana Castaño, y el presidente de la Asociación Española de Enfermería en Salud Mental, Francisco Megías, en el encuentro. / Cedida

Del mismo modo, a través de los pósteres se han analizado problemas como el ciberacoso, la relación entre el consumo de cocaína la aparición de episodios psicóticos, la violencia de género en pacientes de salud mental, la eficacia de los grupos de apoyo mutuo en la gestión del duelo por suicidio o el papel de la enfermería en la detección precoz del riesgo suicida.

En España, existe el teléfono 024, que es gratuito y confidencial, como línea de atención a la conducta suicida que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año y al que pueden recurrir las personas con conducta o ideación suicida, así como sus familiares y allegados.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Zamora, Patricia Miguel, advierte que "en un país en el que cada día se suicidan diez personas, invertir en enfermería especializada en salud mental es invertir en vida, en dignidad y en futuro, porque no hay salud sin salud mental, ni salud mental sin enfermeras especialistas".

La presidenta del órgano colegial recuerda que las enfermeras no se limitan al ámbito hospitalario, sino que también están presentes en centros de atención primaria, escuelas y domicilios. En salud mental, el vínculo terapéutico es clave y es la enfermera "la que pasa más tiempo con los pacientes, la que detecta cambios sutiles en su estado emocional, en su conducta o en la adherencia al tratamiento, lo que puede salvar vidas, reducir ingresos hospitalarios y cronificación".