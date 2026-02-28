PSOE Zamora denuncia el abandono de los bienes históricos: “El patrimonio ha de ser una bandera que ondeemos muy fuerte”

Un mensaje por cada día de campaña. Este es el modus operandi del PSOE Zamora “para lograr introducir distintos temas y tratar de instalarlos en el debate”, explica el cabeza de lista, Iñaki Gómez.

El Puente de Piedra, símbolo indudable de la ciudad de Zamora, ha sido la localización escogida por el partido para lanzar su primer mensaje: el patrimonio. El lugar no ha sidoelegido al azar, y “es que costó demasiado que fuera declarado bien de interés cultural”, señala Gómez. Una iniciativa que, tras presentarse en varias ocasiones por el PSOE a las Cortes de Castilla y León, no se pudo lograr hasta 2019 “gracias al incansable trabajo del socialista José Ignacio Martín Benito, que peleó hasta la saciedad para que este monumento fuera declarado bien de interés cultural”.

Castilla y León cuenta con más de 2.500 monumentos declarados bienes de interés cultural, de los cuales 153 pertenecen a la provincia de Zamora: “Hay quien dice que el patrimonio es el verdadero oro negro de Castilla y León. Y, a nuestro entender, falta bastante trabajo en este aspecto”, sentencia el cabeza de lista. “El patrimonio ha de ser una bandera que hay que ondear muy fuerte y, por lo tanto, hay que protegerlo”.

Desde el PSOE Zamora reivindican “el deber de la Junta de Castilla y León a la hora de conservar y divulgar el patrimonio histórico relacionado con la comunidad”, señala Javier García, miembro del partido socialista: “Tanto que al Gobierno de la Junta de Castilla y León y al Partido Popular les gusta hablar de rankings, vamos a hablar de cómo la Comunidad Autónoma de Castilla y León lidera la lista roja del patrimonio de la Asociación Hispania Nostra”.

Según explica García, la provincia de Zamora tiene 37 bienes que están en riesgo de desaparición, es decir, “forman parte de la lista roja”. Los puntos en los que más se concentran son en la comarca de Benavente y los Valles (11 elementos) y en la comarca de Tierra de Campos (nueve): “Hablamos de patrimonio religioso, iglesias, ermitas; patrimonio civil, castillos, murallas; y patrimonio industrial, como puede ser la alcoholera de Santibáñez de Vidriales o la hospedería del antiguo balneario de Bouzas, en el entorno del lago de Sanabria”.

Dentro de esta larga lista, Las Aceñas de Gijón son el único elemento de Zamora capital situado en la lista roja, “un proyecto que hay que celebrar que pronto lo veremos en la lista verde del patrimonio”, que es donde van aquellos elementos que finalmente son restaurados.

Pero, ¿cuál es la propuesta del partido?

Desde el PSOE Zamora proponen actuar en todos los elementos que forman parte de la lista roja del patrimonio: “No quiere decir que haya que restaurar o reconstruir todos, ya que en muchos casos lo que hay que hacer es paralizar la ruina para que no avance y, por lo tanto, que el elemento no desaparezca”, detalla García. Por ello, dicen “comprometer el 1% del presupuesto para la restauración del patrimonio histórico y cultural”.

Además, en lo que a programación cultural se refiere, los socialistas proponen descentralizar la programación cultural de la Junta de Castilla y León: “No puede ser que tengamos en Valladolid un centro cultural, como es el Centro Cultural Miguel Delibes, que funciona muy bien, pero luego en las provincias y, en concreto, en medio urbano rural, la programación cultural es o muy pequeña o inexistente”.

Uno de los ejemplos puestos sobre la mesa ha sido la reducción económica que ha sufrido el Museo Etnográfico de Castilla y León, descendiendo un 16%: “No estamos hablando de que haya avanzado menos, sino que directamente ha descendido su presupuesto, ahogando la posible programación que se pueda hacer y, a pesar de ello, la programación del museo ha sido digna”.

Además, desde el partido solicitan un plan de digitalización de los fondos histórico-artísticos: “Tenemos en Salamanca la Filmoteca de Castilla y León. Es lamentable que no exista un acceso digital a una Filmoteca con esa historia y con esos fondos, muchos de ellos de fotógrafos de la provincia de Zamora. Es decir, "es inadmisible que los ciudadanos tengan que desplazarse desde otras provincias a Salamanca para poder consultar una foto o un archivo que podrían estar perfectamente digitalizados”.

Bienes de la provincia de Zamora en la lista roja

Benavente y Los Valles

Iglesia de San Juan Bautista (Santibáñez de Vidriales)

Alcoholera (Santibáñez de Vidriales)

Priorato de San Salvador (San Pedro de la Viña)

Iglesia de Santa María (Villaobispo de Vidriales)

Iglesia de Santa Marina (Tardemézar de Vidriales)

Castillo (Granucillo de Vidriales)

Ruinas de la Iglesia de Santa Bárbara (Cabañas de Tera)

Iglesia de las Santas Justa y Rufina (Calzadilla de Tera)

Ermita de San Marcos (Coomonte)

Iglesia (San Román del Valle)

Convento de Nuestra Señora del Valle (San Román del Valle)

Sanabria-La Carballeda

Torre de la iglesia de Santa María (Mombuey)

Iglesia de San Jorge (Carbajales de la Encomienda)

Hospedería antiguo Balneario de Bouzas (Ribadelago, Galende)

Tierra de Campos

Iglesia de San Pedro (Villalpando)

Iglesia de San Miguel (Villalpando)

Castillo (Villalpando)

Iglesia de la Asunción (Quintanilla del Monte)

Iglesia de San Martín (Otero de Sariegos)

Conjunto ferroviario (Villanueva del Campo)

Conjunto ferroviario (Castroverde de Campos)

Castillo y muralla (Castronuevo de los Arcos)

Castillo y muralla (Belver de los Montes)

Toro y Alfoz

Palacio de Bustamante (Toro)

Ruinas Iglesia de San Salvador (Abezames)

Aliste, Tábara y Alba

Ermita de San Lorenzo (Tábara)

Convento de los Dominicos (Tábara)

Castillo de Alba de Aliste (Losacino)

Poblado del Salto de Castro (Fonfría)

Zamora, Pan, Sayago, Vino

Aceñas de Gijón (Zamora)

Convento de Nuestra Señora del Soto (Villanueva de Campeán)

Castillo (Peñausende)

Ruinas del Castillo de Asmesnal (Alfaraz de Sayago)

Ermita de Santa María de Torremut (Alfaraz de Sayago)

Ermita del Humilladero (Villamor de Cadozos)

Iglesia de San Martín (Molacillos)

