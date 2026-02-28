Emprendimiento femenino en aumento: casi el 80% de los asesoramientos en Zamora son para mujeres

Cada vez son más las mujeres que apuestan por emprender en la provincia. De las 24 solicitudes que recibió el servicio de asesoramiento de la Diputación de Zamora, 19 fueron de emprendimiento femenino. Además, las cifras también subrayan que el servicio de asesoramiento a emprendedores de la Diputación de Zamora ha experimentado un notable repunte a lo largo de los últimos seis meses, que viene dado principalmente por el relevo generacional.

Desde el área de Fondos Europeos y Emprendimiento, se tramitan estas ayudas que tienen como misión promover el emprendimiento. Las más solicitadas son de renovación y digitalización, aunque también se ofrece apoyo específico a emprendedores, que pasa por un análisis previo del proyecto, una evaluación de la situación inicial del negocio o un seguimiento individualizado durante dos años.

Diversidad empresarial en Zamora

A lo largo del mes de febrero, la Diputación ha recibido siete solicitudes de diversos tipos de proyectos: carpintería, un invernadero de flores, una empresa de drones agrícolas, turismo tradicional o bares municipales, entre otras.