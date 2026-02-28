Emprendimiento femenino en aumento: casi el 80% de los asesoramientos en Zamora son para mujeres
De cada diez personas atendidas por el servicio de asesoramiento provincial, ocho son mujeres
Cada vez son más las mujeres que apuestan por emprender en la provincia. De las 24 solicitudes que recibió el servicio de asesoramiento de la Diputación de Zamora, 19 fueron de emprendimiento femenino. Además, las cifras también subrayan que el servicio de asesoramiento a emprendedores de la Diputación de Zamora ha experimentado un notable repunte a lo largo de los últimos seis meses, que viene dado principalmente por el relevo generacional.
Desde el área de Fondos Europeos y Emprendimiento, se tramitan estas ayudas que tienen como misión promover el emprendimiento. Las más solicitadas son de renovación y digitalización, aunque también se ofrece apoyo específico a emprendedores, que pasa por un análisis previo del proyecto, una evaluación de la situación inicial del negocio o un seguimiento individualizado durante dos años.
Diversidad empresarial en Zamora
A lo largo del mes de febrero, la Diputación ha recibido siete solicitudes de diversos tipos de proyectos: carpintería, un invernadero de flores, una empresa de drones agrícolas, turismo tradicional o bares municipales, entre otras.
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras
- Un conflicto de licencias deja a un pueblo de Zamora sin su único bar tras 25 años abierto
- Inquietud de los militares por la plantilla del cuartel de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
- Ya hay fecha y localidad para celebrar el Día de la Provincia de Zamora 2026
- Escape de gas en Zamora: cortada al tráfico una céntrica calle de la ciudad
- Zamora sabe a pincho moruno: estos son los mejores sitios donde degustarlos
- La mina de un pueblo de Zamora reconvertida a ruta turística