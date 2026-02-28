Elma Saiz, ministra: "El discurso del PP en materia migratoria está fusionándose con mensajes ultras"

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, desde hace poco más de dos meses, Elma Saiz se ha convertido en la cara y la voz del Ejecutivo central. Para la ministra (Pamplona, 1975) es un honor haber asumido este nuevo cargo, que compagina con las "medidas de justicia social" que promueve desde su cartera, entre ellas la regularización extraordinaria de personas migrantes o la revalorización de las pensiones.

El Congreso ha aprobado esta semana, con el voto en contra de Vox, una subida del 2,7% de las pensiones en 2026. Sin embargo, el escudo social no ha salido delante. ¿Es una sensación agridulce para la ministra?

Yo quiero ser muy clara, el gobierno ha hecho su trabajo y ha cumplido. Tendrán que ser quienes han dicho que no a un sinfín de medidas de protección social los que expliquen los motivos, tendrán que decir por qué han votado que no a prorrogar un bono eléctrico, ayudas de la dana, a prorrogar y establecer límites para que los autónomos tributen en módulos, a limitar y obstaculizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas... Yo creo que se pone de manifiesto que en este caso el Partido Popular, por un mero cálculo electoral, ha tomado una decisión que hace daño a la ciudadanía y tendrán que explicarlo. Yo creo en la política como un servicio público y por eso la ciudadanía tiene que saber por qué diputados y diputadas elegidas para proteger a la ciudadanía no han dado su apoyo a medidas que tienen una absoluta traslación a los territorios. En estas votaciones no pierde el gobierno, pierde la ciudadanía. Y tendrán que explicar qué es lo que no les gusta al Partido Popular y a Vox del escudo social. Que lo expliquen.

Elma Saiz Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España / José Luis Fernández / LZA

Pero por otro lado, satisfacción por lograr por fin esa revalorización de las pensiones.

Sí, por fin vio la luz la revalorización de las pensiones, que es tan importante para la justicia social y que tiene caras y nombres, también aquí en Zamora. Quiero poner en valor que hay cerca de 50.000 pensionistas en la provincia que han dejado de estar intranquilos por un ejercicio de irresponsabilidad del principal partido de la oposición.

Tras aprobar la revalorización de las pensiones, hay cerca de 50.000 pensionistas en Zamora que han dejado de estar intranquilos

Además, la Seguridad Social va a incluir once nuevas patologías que permiten acceder a la jubilación anticipada a los 56 años sin merma de pensión. ¿Cuándo será efectiva esta medida?

Antes del verano, en estos momentos estamos elaborando el reglamento. Esta iniciativa es la traslación de cómo se trabaja en el Ministerio de Seguridad Social: se escucha, se analiza, y yo le doy también mucha importancia a la evidencia científica. Estamos hablando de enfermedad renal grave, de párkinson, de espina bífida o de lesión medular, entre otras. Son unos 50.000 trabajadores y trabajadoras afectadas a lo largo de todo el país. Además, dejamos la puerta abierta para que se puedan incorporar nuevas patologías y poder así dar respuesta a los trabajadores con discapacidad.

También están trabajando desde el Ministerio para poner en marcha a principios del mes de abril la regularización extraordinaria de personas migrantes. ¿En qué punto se encuentra este procedimiento?

Estamos diseñando un procedimiento que va a ser muy eficaz y muy ágil, y nos hemos puesto plazos a nosotros mismos. El objetivo es poner en el centro los derechos de personas que ya están aquí, que son vecinos de nuestros pueblos, que nos cruzamos todos los días por la calle, pero que estaban invisibilizados desde el punto de vista de los derechos y también de las obligaciones. Yo creo que es muy importante saber que detrás de la regularización había una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que tenía una importante legitimación social, 700.000 firmas detrás, entre las cuales estaban, por ejemplo, Cáritas y diferentes entidades del tercer sector. El Gobierno coge el testigo de esa ILP, que estaba en un cajón, porque estamos viendo un giro importantísimo del discurso del PP en materia migratoria, un giro fusionándose con los mensajes absolutamente ultras. Y esta es una medida de justicia social que pone, una vez más, la política migratoria del Gobierno de España como un faro en un mundo, por cierto, en el que los ultras quieren llevar a la oscuridad.

En el último mes se han detectado casi 23.200 contenidos con discurso de odio en redes sociales

El Ministerio cuenta con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Oberaxe, que monitoriza el discurso de odio en redes sociales. ¿Cómo afecta el mundo online a la aceptación social de esta medida de regularización de migrantes?

Lo que está pasando en redes sociales no es inocuo y puede tener una traslación a nuestras calles. Y más cuando hay determinadas formaciones, en este caso me refiero, por supuesto, a la ultraderecha, que están llenando las redes de bulos y desinformación, poniendo en el centro a la población inmigrante. Por cierto, bulos y desinformación que desmontamos todos los días con datos y con verdad. En los últimos 30 días se han detectado casi 23.200 contenidos reportables de discurso de odio en redes sociales, de los que cerca del 32% se han retirado de las plataformas. La inmigración no es un problema, pero hay quien se esfuerza en crearlo. Y lo estamos viendo en una tierra de acogida y solidaria como es Zamora, una tierra que, precisamente, tiene que hacer frente al importante reto de la despoblación y el reto demográfico, y donde tienen un papel importantísimo los trabajadores extranjeros. Estamos viendo que los discursos de odio en redes sociales necesitan que seamos mucho más contundentes. Hemos puesto en marcha un grupo de trabajo con las plataformas y hay que ser mucho más eficaces y rápidos en la retirada de esos mensajes, porque tienen un efecto multiplicador brutal.

Elma Saiz Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España / José Luis Fernández / LZA

Y más allá del racismo, ¿qué mensajes de odio se están monitorizando?

Antisemitas, antigitanos o, por supuesto, contra el colectivo Lgtbi. Hemos hecho una cosa recientemente que es muy importante: poner cifras al odio y al racismo en nuestra sociedad. Tiene un impacto en el PIB de 17.000 millones de euros al año, según el estudio que encargó el Ministerio de la Universidad Complutense de Madrid. Así que, por una cuestión de valores, de memoria, de dignidad y de respeto a las personas, nuestra sociedad no puede permitirse este tipo de mensajes.

Y hablando de inclusión, hace ya cuatro años desde que comenzara la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Cuál es la situación de los ucranianos que llegaron a nuestro país?

España desde el primer momento dio una respuesta absolutamente a la altura de la situación. Hablamos de 264.000 ucranianos y ucranianas que han tenido protección temporal. Además, había un importante número de niños y niñas no acompañados, ucranianos y ucranianas, que no abrían portadas, que no generaron polémicas. Sin embargo, sí han abierto portadas otros menores no acompañados. ¿Por qué? ¿Porque venían del norte de África? Por eso yo apelo a que, más allá de cálculos políticos y de abrazar mensajes ultras, pongamos sentido común y respeto a la dignidad de las personas por encima de todo.

No podemos hacer politiqueo en la lucha contra la pobreza. Hay que hacer política con mayúsculas

El Ministerio también cuenta con laboratorios de inclusión con cuatro proyectos que se desarrollan aquí en Zamora. ¿Qué resultados están teniendo?

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una política que va mucho más allá de una prestación económica que, indudablemente, está contribuyendo a reducir las brechas de pobreza. Aunque en Castilla y León la brecha ha aumentado el último año del 18,5 al 19,8%, mientras que en España se ha reducido. En Zamora contamos con cuatro itinerarios de acompañamiento para, a través del IMV, conseguir la inclusión de las personas y darles una oportunidad para desarrollar sus proyectos de vida. Para luchar contra la pobreza somos todos necesarios. Es absolutamente incoherente denunciar que sigue habiendo brechas de pobreza cuando estamos viendo como, por ejemplo, aquí la Junta está disminuyendo hasta un 84% el presupuesto destinado a las rentas mínimas. En el conjunto del país, las comunidades han dejado de invertir 600 millones de euros en la lucha contra la pobreza. Eso es una irresponsabilidad porque todos los diagnósticos y todas las evidencias demuestran que tiene que ser una colaboración entre administraciones. No podemos hacer politiqueo en la lucha contra la pobreza. Hay que hacer política con mayúsculas.

Elma Saiz Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España / José Luis Fernández / LZA

Y ya en plena campaña electoral, ¿cuáles son las sensaciones que se tienen desde Madrid sobre Castilla y León?

La comunidad necesita un cambio que le haga aprovechar al máximo todas las oportunidades que desde el Gobierno de España estamos poniendo en marcha. Y ese cambio lo representa Carlos Martínez y el PSOE. Carlos Martínez va a ganar las elecciones y va a trabajar para tener la confianza de los ciudadanos de Castilla y León. Pero esto tiene un claro porqué: tiene un proyecto para Castilla y León, un proyecto que merece esta tierra. Los ciudadanos merecen escuchar propuestas y contraponer modelos, porque está claro que hay dos modelos bien distintos. Lo que no entiendo es porqué se niega el señor Mañueco a tener un cara a cara con Carlos Martínez. Quizás es porque no tiene nada que proponer ni presentar a los ciudadanos de Castilla y León.