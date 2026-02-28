Congreso Ahora Ilusión
Eduardo Sáenz de Cabezón revela el lado más humano de las matemáticas
El profesor comparte con el público su pasión por los números en el Teatro Ramos Carrión
"Si entiendes matemáticamente una situación, juegas con ventaja". Una premisa que argumentó con varios ejemplos Eduardo Sáenz de Cabezón en la conferencia que impartió en el Teatro Ramos Carrión, dentro del Congreso Ahora Ilusión, y con la que convenció a todos los asistentes de que las matemáticas son mucho más divertidas —y prácticas— que el recuerdo que muchos tienen de las clases del colegio.
"El espejismo de la mayoría. Las matemáticas del hormiguero" fue el título de esta charla en la que utilizó a este insecto —del que piensa que está sobrevalorado— como vehículo para enseñar al público qué es la teoría de grafos, con nodos, conexiones y grados que, según confesó, a él "le habían robado el corazón".
Con aplicaciones prácticas
Una teoría que tiene multitud de aplicaciones prácticas, desde la creación de una ruta de transportes hasta la puesta en marcha de estrategias para combatir a un rival en el campo de fútbol.
"Los grandes equipos tienen en su plantilla a matemáticos", aseguró este profesor de la Universidad de La Rioja, conocido por el gran público por presentar el programa de televisión "Órbita Laika".
Continuó explicando que la teoría de grafos estaba también relacionada con la capacidad de Google de ponernos en las pantallas lo que queremos ver, según nuestros gustos y preferencias, para finalizar señalando la necesidad de elevar la vista para "no perder el contacto con la realidad" y aconsejando a las nuevas generaciones que huyan de lo inmediato y hablen con gente que vive otras realidades para crearse una mejor visión del mundo.
