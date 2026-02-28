Cien razones para recuperar el patrimonio agrícola

El colectivo Zamora en Transición volvió a impulsar la labor ecológica más cercana con la tercera edición de la Jornada de Intercambio de Semillas, que se celebró en la Biblioteca Pública. El invitado de este año fue Javier Jiménez Echevarría, quien impartió la conferencia titulada "Dar valor a lo nuestro: 100 razones para cultivar variedades tradicionales".

Entre ese centenar de argumentos del título de la charla, Jiménez destaca cinco principales, comenzando por que estas semillas son patrimonio colectivo "que es lo que nos ofrece una soberanía alimentaria, alejándonos de los lobbies de la agroindustria", explica.

Ill Jornada intercambio de semillas. y charla de Javier Jiménez Echevarría: cien razones para cultivar variedades tradicionales / Victor Garrido / LZA

También es interesante su valor como signos de identidad territorial y patrimonio cultural, con ejemplos tan cercanos como el garbanzo de Fuentesaúco, "que se ha convertido en un elemento distintivo del territorio", a los que se unen otros muchos ejemplos por el territorio nacional como el espárrago de Tudela o el pimiento de Padrón. "Estas variedades tradicionales pueden ser motores económicos para poner en valor", defiende Jiménez.

Alejarse de la monotonía de las grandes superficies

Las semillas locales también aportan biodiversidad a los habitantes de esa zona, "una oportunidad que está al alcance de nuestra mano, fuera de la monotonía de las variedades comerciales", diferencia. "Y son un patrimonio genético irrepetible", añade a esa lista de razones, que cierra con la posibilidad de que estas frutas y hortalizas aporten "viejas soluciones a nuevos problemas", poniendo como ejemplo a la celiaquía "que está creciendo exponencialmente porque se están creando variedades ultraproductivas con un exceso de gluten que no estamos capacitados para asimilar". Una característica que no tienen las semillas tradicionales y que atajaría este problema masivo.

Ill Jornada intercambio de semillas. y charla de Javier Jiménez Echevarría: cien razones para cultivar variedades tradicionales / Victor Garrido / LZA

Sobre las 95 razones restantes para cultivar semillas tradicionales, "se trata de tantas como variedades hay. Porque cada una tiene o puede aportar una connotación a nuestros sistemas alimentarios", afirma. "Y, además, produce mucha satisfacción sacar de la extinción y recuperar variedades que cultivaban nuestros ancestros, que, por otro lado, muchas están muy ricas y son muy productivas", añade.

El ejemplo de Agrolara

En la conferencia que impartió en la Biblioteca Pública de Zamora puso varios ejemplos de ello y habló sobre la experiencia de la asociación burgalesa Agrolara, puesta en marcha por él y otros compañeros en la Tierra de Lara, donde cuentan con el apoyo de instituciones públicas y están empezando a avalar resultados con el apoyo de estudios de la propia Universidad de Burgos, en un largo camino que comenzó en el año 2020.

Ill Jornada intercambio de semillas. y charla de Javier Jiménez Echevarría: cien razones para cultivar variedades tradicionales / Victor Garrido / LZA

Además de esta charla, la jornada sirvió para que los asistentes pudieran coger y entregar algunas semillas autóctonas de la provincia que forman parte del banco que gestiona Zamora en Transición "para garantizar la preservación de la diversidad genética".

El colectivo considera que este momento de la historia "es de vital importancia recolectar, guardar e intercambiar semillas autóctonas, porque de esto depende la seguridad de tener alimentos de calidad en el futuro".