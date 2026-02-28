En qué servicios se ha recortado y cuáles han aumentado: así ha cambiado la atención a la dependencia en Zamora el último año

En el último año se ha incrementado el número de usuarios de la teleasistencia en Zamora, hasta los 2.447, un 9,5% más que en 2024, según los datos facilitados por CC OO de Zamora, que ha lamentado que, por el contrario, la ayuda a domicilio, que es un servicio profesional clave para que las personas dependientes permanezcan en su entorno habitual, ha descendido un 4,1%, con 2.777 personas atendidas en 2025.

Para el sindicato, ese descenso supone debilitar la atención de proximidad y la creación de empleo estable ene l sector de los cuidados. CC OO ha llamado también la atención de que el número de plazas en residencias públicas de mayores se ha reducido en diez y ha reclamado que Los Tres Árboles se mantenga como residencia pública cuando se abra la nueva junto al CIFP Ciudad de Zamora.

Las cifras del último año revelan, a juicio de CC OO, un estancamiento de los servicios públicos de atención a la dependencia. En lo que respecta a las prestaciones económicas en la provincia, las de cuidados familiares aumentan el 2,6% hasta un total de 3.326 concedidas. Igualmente, se dan más prestaciones económicas vinculadas al servicio, al aumentar el 2,7%, hasta 3.874.

Entre ambas prestaciones suponen el 45% de los dependientes, lo que "refuerza claramente un modelo que descarga el cuidado en las familias, especialmente en las mujeres, frente al desarrollo de servicios profesionales de calidad", ha indicado CC OO.