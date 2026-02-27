El zamorano Juanma Ramajo, ganador del VII Concurso de Monólogos Fundación Caja Rural

La séptima edición del Concurso de Monólogos Fundación Caja Rural echa el telón con una final marcada por la calidad de los seis cómicos llegados desde diferentes puntos de la geografía española y en la Juanma Ramajo con su monólogo ‘El Coach que nunca dice ¡Ouch!’ se alzó como gran vencedor. Doble mérito para este zamorano afincado en Santander, ya que se ganó el pase a la Gran Final siendo el ganador de la Gala del Público, celebrada el pasado 19 de febrero, con una abrumadora mayoría del voto de los presentes en la Sala Cajaviva.

El segundo puesto de la Gran Final fue a parar a El Carbe que se ganó el favor del jurado con su monólogo ‘En el escenario me crezco’ haciendo reír a carcajadas a una Sala Cajaviva que colgó el cartel de no hay entradas.

Junto a los dos ganadores, los madrileños Jaime Gago y Raúl Sacristán, la alicantina María Abad y la burgalesa Rocío Molina compitieron para llevarse este concurso que, con sus siete ediciones, ha conseguido consolidarse no solo como una actividad cultural y lúdica del invierno burgalés, sino como un certamen del más alto nivel en el ámbito de la comedia nacional.

Noticias relacionadas

Todo de la mano del cómico salmantino, afincado en Burgos, Alberto Cabrillas, quien se convirtió también en un clásico reclamo más del Concurso de Monólogos de Fundación Caja Rural. Juanma Ramajo se une así al selecto grupo de ganadores de este certamen en el que también se alzaron vencedores cómicos de la talla de Álvaro Boceta, Fernando Bernal, Gele Rodrigo, Ismael Galán, Juanma Molina o Julio Farnós.