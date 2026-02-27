Los usuarios del AVE de Zamora estallan: no hay forma de llegar al trabajo a primera hora

El tren, el primero de la mañana, debía llegar a las 8.49 horas, pero lo hizo a las 9.40. "Tenía una reunión con un cliente importante de la empresa, convocada ya tarde, a las diez de la mañana, para poder llegar sin problemas. Pero no llego".

Es el lamento de un usuario habitual del AVE, uno de los jóvenes que apostó por vivir en Zamora manteniendo el trabajo en Madrid debido a que la existencia de un tren que unía ambas capitales en una hora así lo permite. Al menos teóricamente, porque en la práctica la inexistencia de un tren madrugador y los retrasos diarios de 40 minutos del primero de la mañana están haciendo la vida muy difícil a los trabajadores que apostaron en su día por este modo de vida.

Salida del primer tren de la mañana a Madrid, con retraso / Cedida

"Estamos desesperados porque los trenes cada día van peor y necesitamos visibilizar esto. Estamos con toques de atención en nuestros trabajos y muchos planteando opciones porque la situación es totalmente insostenible. Hoy hemos salido de Zamora con 40 minutos de retraso. Y no es algo puntual, empieza a ser lo habitual"·, señala uno de los usuarios afectados.

De hecho, ha habido ya reuniones por parte de miembros de la Asociación de Usuarios del AVE "para abordar como gestionar esto porque la situación empieza a ser muy grave para nosotros". De hecho algunos zamoranos ya han recibido llamadas de atención en sus trabajos por la hora de llegada.

Los usuarios están estudiando acciones de protesta, aunque después de años planteando la situación, pidiendo el tren madrugador y con reuniones de la mesa del ferrocarril, de momento los resultados son muy escasos y algunos miembros del colectivo confiesan estar ya "realmente agotados y no podemos más. Si sigue así esto se acaba y o volvemos a Madrid o nos quedamos sin trabajo, estamos al límite".

Concentraciones o la convocatoria de la mesa de trabajo son algunas de las acciones que se plantean, conscientes de que los resultados prácticos de esta última han sido muy escasos. "Aunque se ha aprobado la PNL la vemos muy poco ambiciosa y no aborda todos nuestros problemas, seguimos pidiendo tren madrugador, seguimos pidiendo el desdoblado de vía entre Zamora y Medina del Campo que nos genera muchos problemas, pedimos que este tren "no madrugador" que tenemos llegue antes".