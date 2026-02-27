UPL demanda el apoyo ciudadano para que Zamora "salga adelante"

"Los que somos de Zamora somos conscientes de lo que estos 40 años en la Comunidad en la que estamos, a lo que nos ha llevado". Con estas palabras comenzaba su discurso en el inicio de la campaña electoral el candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes por Zamora, Alfonso Martínez.

"No tenemos industria, no tenemos empresas, pero, sin embargo, Zamora sí es una provincia rica en recursos que podría estar más adelante. Esto que nos significa que la comunidad en la que estamos es una comunidad fracasada completamente", lamentó en la Plaza de Viriato, lugar escogido para la pegada simbólica de la formación.

Pegada virtual de campaña de UPL. / Alba Prieto / LZA

Bajo el lema "Defiende Zamora", UPL manifestó la necesidad de un cambio en la representación y en las políticas para que Zamora "salga adelante".

"El cambio pasa por UPL. Hay que apoyar a la Unión del Pueblo Leones si queremos que esta provincia no tenga a partir del día 15 de marzo más de lo mismo, sino que avance", declaró Martínez.

El candidato de UPL, Alfonso Martínez. / Alba Prieto / LZA

Objetivo que requiere de que "todos empujemos" para evitar la despoblación, el envejecimiento y estos servicios públicos que tenemos que "cada día son más nefastos", añadió. En este sentido, apreció que hay 22.000 zamoranos en lista de espera, un tercio de todos los que están en lista de espera en toda la comunidad autónoma y que hay más de 20.000 personas mayores de 80 años, lo que supone que las 4.300 plazas residenciales, de ellas menos mil las públicas, "sean insuficientes". Por ello, reivindicó el mantenimiento de la residencia de Los Tres Árboles, una vez se inaugure el nuevo edificio.

"Si a alguien le interesa realmente nuestros mayores, no se puede cerrar esa residencia, a no ser que copien el mensaje de otra presidenta de otra comunidad autónoma, también gobernada por el PP, de que se iban a morir igual. En Zamora eso no cabe, en Zamora a nuestros mayores se les respeta y se les cuida", finalizó el candidato de UPL.